Overlever fra Missouriulykke: Kaptajn frarådede redningsveste

Kaptajnen, der stod ved roret på den turistbåd, der torsdag kæntrede i den amerikanske delstat Missouri, rådede passagererne til ikke at bruge redningsvest.

Det siger en kvinde, der mistede ni familiemedlemmer i ulykken, til tv-stationen Fox 59.

Hun fortæller, at kaptajnen tilsyneladende ikke mente, at der var grund til at bruge redningsvest på turen i amfibiebåden.

- Kaptajnen sagde til os "I behøver ikke tage redningsvesten på. I får ikke brug for den", så der var ikke nogen, der tog dem på, fordi de lyttede til kaptajnen, og han sagde vi skulle blive siddende, siger Tia Coleman fra sin hospitalsseng i Branson.

Ud af de i alt 17 omkomne var ni af dem Tia Colemans familiemedlemmer.

17 personer mister livet i ulykke med turistbåd i USA

- Jeg har mistet alle mine børn, jeg har mistet min mand, jeg har mistet min svigermor, jeg har mistet min svigerfar, jeg har mistet min onkel, jeg har mistet min svigerinde, og jeg har mistet min nevø, siger hun i et telefoninterview med Fox 59.

Kaptajnen var blandt de 14 personer, der overlevede kæntringsulykken. Tia Coleman er ikke i tvivl om, at flere ville have overlevet, hvis de ikke havde lyttet til kaptajnens råd.

- Da vi pludselig fik brug for dem (redningsvestene, red.), var det for sent. Jeg tror, mange mennesker ville have overlevet, siger hun.

Tia Coleman tilføjer, at besætningen ændrede planerne for den 70 minutter lange tur for at undgå et stormvejr på vandet.

- Vandet så ikke faretruende ud til at begynde med. Det lignede normalt vand, og så begyndte det pludselig at se ustadigt ud, siger hun.