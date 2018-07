Trump inviterer Putin til Washington; hævder medier ønsker krig med Rusland

SAN FRANCISCO

Donald Trump langede torsdag igen ud efter amerikanske medier og antydede, at de var så ivrige efter at se en konfrontation med Rusland og USA, at de skævvrider deres dækning af præsidentens forhold til den russiske leder, Vladimir Putin, uagtet at det kan fremprovokere en krig.

»De ”fake news” medier har et stærkt ønske om at se en stor konfrontation med Rusland, selv hvis en konfrontation kan føre til krig,« skrev Trump i et tweet:

»De presser så skrupelløst på og hader det faktum, at jeg formentlig vil have et godt forhold til Putin.«

Det Hvide Hus på nyt tilbagetog: Overvejede Putin-forslag om forhør af tidligere USA-ambassadør

De ubegrundede beskyldninger kommer efter flere dages stormvejr omkring Det Hvide Hus, hvor præsidenten, der ynder at udtale sig i korte tweets, ikke har været i stand til at komme med et klart svar på, om han støtter amerikanske efterretningsmyndigheders konklusioner: Dels om at Rusland forsøgte at påvirke 2016-præsidentvalget. Dels om at det blev beordret af Putin.

Ved et pressemøde i Helsingfors sammen med Putin undlod Trump at stille den russisk leder til ansvar. Da det udløste ramaskrig, også blandt Trumps nærmeste støtter og medier på højrefløjen, hævede han 24 timer senere, at han havde lavet en talefejl og var kommet til at sige det modsatte af, hvad han mente.

Ramaskrig tvang Trump på russisk tilbagetog. Det varede nogle få timer Trumps underminering af egne spionchefer har kastet ham ud i et stormvejr og har fået præsidenten til modvilligt at erkende, at Rusland blandede sig i præsidentvalget. Men der er et stort men ...

Han fastslog nu, at han accepterede konklusionerne om, at Rusland havde forsøgt at blande sig i valget, men tilføjede tvetydigt, at det »også kunne være andre.«

Da han dagen efter blev spurgt, om Rusland stadig forsøger at blande sig, svarede han »nej,« selvom hans egne spionchefer siger det modsatte. Senere på dagen sagde talskvinde i Det Hvide Hus, Sarah Sanders, at præsidenten i virkeligheden havde svaret »nej« til at svare på flere spørgsmål.

Kort efter dette sagde Trump i et interview, at han holder Putin ansvarlig for at blande sig i valget, men tilføjede igen: »Det vil jeg ikke håbe.«

Trods den enorme forvirring har præsidenten dog fastholdt, at hans topmøde med Putin var en succes.

»Topmødet med Rusland var en stor succes, undtaget for den virkelige fjende af folket, de ”fake news” medier,« skrev han i et tweet torsdag:

Præsident Trump kom, så og spredte forfærdelse i Europa Præsident Trumps ugelange rundrejse efterlader Europas hovedstæder i en tilstand af chok og forvirring.

»Jeg ser frem til endnu et møde, så vi kan begynde at gennemføre de ting, som vi diskuterede, herunder at stoppe terrorisme, sikkerhed for Israel, atomnedrustning, cyberangreb, handel, Ukraine, fredsprocessen i Mellemøsten, Nordkorea og mere. Der er mange svar, nogle lettere og andre svære, til disse problemer. Men de kan alle blive løst,« fortsatte han.

Kort efter dette meddelte Det Hvide Hus' talskvinde Sarah Sanders i et tweet, at Trump har instrueret sin nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, i at invitere Putin på besøg i Washington til efteråret.

Trump og Putin under et pressemøde efter topmødet. Foto: AP/Pablo Martinez Monsivais

Ud over Putin, Trump og deres respektive tolke er der dog ingen, der endnu ved, hvad de to ledere har diskuteret og aftalt på deres to timer lange møde på tomandshånd i Helsingfors.

USA’s Senat har nu indkaldt udenrigsminister Mike Pompeo til en høring på onsdag i næste uge for at svare på spørgsmål om dette.