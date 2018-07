Det Hvide Hus på nyt tilbagetog: Overvejede Putin-forslag om forhør af tidligere USA-ambassadør

SAN FRANCISCO

Det Hvide Hus var torsdag på et nyt tilbagetog efter intens kritik af, at regeringen tilsyneladende overvejede et forslag fra Ruslands præsident Vladimir Putin om at lade russiske repræsentnater være til stede ved afhøringer af en række russisk-kritiske amerikanere, herunder en tidligere amerikansk ambassadør.

Den russiske leder kom med forslaget mandag på sit møde på tomandshånd i Helsingfors med præsident Donald Trump, der på det efterfølgende pressemøde kaldte det et »utroligt tilbud.«

Til gengæld var Kreml angiveligt parat til at lade den særlige undersøger Robert Mueller, der kulegraver Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg, komme til Rusland og overvære forhør af de 12 russiske efterretningsagenter, som USA netop har tiltalt for hacking og forsøg på at påvirke valgprocessen.

Onsdag ved en briefing udelukkede Det Hvide Hus talskvinde Sarah Sanders ikke muligheden. Hun bekræftede, at det var noget, der var blevet talt om på topmødet, men sagde, at Trump ikke havde givet noget tilsagn.

»Præsidenten arbejder med sit team, og vi vil informere jer, hvis der er nogen meldinger på den front,« lød beskeden.

Dette stod i stor kontrast til reaktionen fra USA’s udenrigsministerium, som straks afviste det som »absurd« og slog fast, at sådan et skridt »ville skabe alvorlige bekymringer blandt vores tidligere kollegaer.«

At tillade forhør af en tidligere ambassadør ville have været et uhørt brud på den beskyttelse, der traditionelt gives til personer i statens tjeneste i USA.

Sagen har også fået Senatet til at reagere. Den republikanske flertalsleder, Mitch McConnell, meddelte, at kammeret torsdag vil stemme om en ikke bindende beslutning, der går imod sådan en aftale og ventes at få bred opbakning.

Mitch McConnell, den republikanske flertalsleder af Senatet.

Dette kommer oven i diskussioner om nye sanktioner imod Rusland, som har understreget tværpolitisk uro over Trumps skiftende udtalelser om Ruslands valgindblanding.

Den republikanske senator Lindsay Graham, der sædvanligvis er en nær allieret til Trump, sagde, at det faktum, at regeringen overhovedet har kunnet overveje forslaget fra Putin, viste, »hvor naiv regeringen er om, hvad der foregår i Rusland.«

»Der er ikke nogen retsstat. Der er Putin-styre,« sagde han.

Selv FBI’s direktør, Christopher Wray, som er udnævnt af Trump, afviste ideen. Fra en sikkerhedskonference i Aspen sagde han, det »bestemt ikke står højt på vores liste af efterforskningsmetoder« at lytte med, når Rusland afhører mistænkte. At lade russere komme til USA og observere en afhøring står »om muligt endnu længere nede på vores liste.«

Torsdag rullede Sanders så tilbage. Hun sagde i en udtalelse, at der var kommet et »oprigtigt« forslag fra Putin, men at »præsidenten var uenig i det.«

»Forhåbentlig vil præsident Putin sende de 12 identificerede russere til USA for at bevise deres uskyld eller skyld,« fortsatte hun.

Også Michael McFaul, der netop har udgivet den Putin-kritiske bog "Fra kold krig til ophedet fred," har reageret på historien.

»Det er endnu en taktik for at intimidere mig, som han har gjort med andre mennesker, og jeg ønsker at min egen præsident forstår dette, og går op imod det både offentligt og bag lukkede døre,« sagde han.