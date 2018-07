Trump-administration sagsøges over migranters kummerlige forhold

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er i den seneste tid blevet kritiseret en hel del for sin hårde linje, når det kommer til immigration. Denne gang er det Center for Menneskerettigheder og Forfatningsmæssig Lov, der har valgt at sagsøge Trump-administrationen på vegne af 200 sagsøgere.

Det skriver The Guardian.

Sagsøgerne er i store dele immigranter fra Honduras, Guatemala og El Salvador, der påstår, at de har levet under kummerlige forhold med manglende adgang til rent drikkevand og tilstrækkelige badeforhold. Flere beskriver også, hvordan de blev serveret frossen og muggen mad.

Flere af sagsøgerne er kvinder, og nogle har beskrevet, hvordan det ofte var nærmest umuligt for dem at få adgang til rent drikkevand til deres børn.

Det er ikke længe siden, at Trump-administrationen kom i modvind for at adskille børn og forældre ved grænsen mellem USA og Mexico for derefter at holde børnene samlet i store bure.

Og i netop den forbindelse har en dommer i staten Connecticut dømt til fordel for to børn, der blev adskilt fra deres forældre ved grænsen, og derefter led af PTSD. Dommeren besluttede, at den amerikanske regering er ansvarlig for de psykiske problemer, børnene har fået.

En tidligere dom fra 1997 siger, at staten skal holde mindreårige i faciliteter, der er sikre og hygiejniske og dermed er i forenelighed med den bekymring, der følger med børn, da de er ekstra sårbare.