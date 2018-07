Trump holder Putin ansvarlig for russisk indblanding

Donald Trump har nu udtalt, at han holder Ruslands præsident, Vladimir Putin, personligt ansvarlig for russisk indblanding under det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Det skriver The Guardian.

Efter sit møde med Putin i Helsinki sagde Trump på et pressemøde, at han ikke mente, at der havde været russisk indblanding i valget på trods af, at amerikansk efterretningstjeneste allerede havde konkluderet at Rusland havde forsøgt at påvirke præsidentvalget.

Men i et interview onsdag morgen amerikansk tid, sagde Trump, at han holder Putin ansvarlig »fordi det er ham, der styrer landet, ligesom jeg holder mig selv ansvarlig for det, der sker i det her land.«

Trump blev også spurgt om, hvorvidt han troede på amerikansk efterretningstjeneste, når der var kommet en konklusion om, at Rusland havde blandet sig i præsidentvalget. Hertil svarede præsidenten, at han selvfølgelig stolede på konklusionen.

Den amerikanske præsident lagde også vægt på, at han havde konfronteret Putin med anklagerne.

»Jeg stod meget stærkt på, at vi ikke kunne have indblanding. Vi kan ikke have noget af det,« sagde han.

Han ville dog heller ikke kommentere på, hvorvidt Putin løj, når han nægtede, at der havde været nogen som helst form for indblanding på trods af amerikansk efterretningstjenestes konklusion.

»Jeg vil ikke komme ind på, hvorvidt han lyver eller ej. Jeg kan kun sige, at jeg har tiltro til vores efterretningstjenester i den form, de har nu. Jeg synes, Dan Coats er fremragende... Vi har fremragende mennesker. Så når de fortæller mig noget, betyder det meget,« sagde Donald Trump.

Medlemmer af Trumps eget parti, Republikanerne, har efter Trumps udtalelser på det første pressemøde rejst tvivl om Trump styrker. Samtidigt presser Demokraterne på for at få Kongressen til at stævne den tolk, der bisad Trump under mødet med Putin.