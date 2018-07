Trump siger, at det kan føre til tredje verdenskrig at forsvare Nato-landet Montenegro

SAN FRANCISCO

USA’s allierede har lige overstået et turbulent Nato-topmøde, hvor en højlydt kritisk præsident Donald Trump endte med at bakke op om forsvarsalliancens fælles musketered og bagefter selv erklære topmødet en succes.

Men mindre end en uge efter sætter præsidenten nu igen spørgsmålstegn ved alliancens gensidige løfte om at komme hinanden til undsætning i tilfælde af angreb, hvilket er kernen i forsvarssamarbejdet.

Trumps meldinger kom under et interview med Fox News, hvor værten, Tucker Carlson, ville have præsidenten til at forklare formålet med alliancen, som blev dannet tilbage i 1949 som et fælles værn mod Sovjetunionen.

Han stiller i den forbindelse spørgsmålet: »Hvorfor skulle min søn tage til Montenegro for at forsvare det fra et angreb.«

Trump svarede: Jeg forstår, hvad du siger. Jeg har stillet det samme spørgsmål. Montenegro er et lille, bitte land med meget stærke mennesker. De er meget aggressive mennesker. De bliver måske aggressive og tillykke: vi er nu i tredje verdenskrig. Men sådan er det sat op. Og glem ikke, jeg har kun siddet på posten i lidt mere end halvandet år.«

Det er uklart, hvad præsidenten præcist mente med dette. Men det har udløst stærke reaktioner og også undren.

Hvorfor taler Trump pludselig nu om Montenegro, som blev officielt optaget i Nato sidste år ved Trump første Nato-topmøde? Har det noget at gøre med den samtale, som Trump havde på tomandshånd med Ruslands præsident Vladimir Putin i Helsingfors, spekulerede John Kirby, en pensioneret kontreadmiral til CNN.

Rusland har længe arbejdet for at øge sin indflydelse på Balkan, og ifølge britiske efterretningsmyndigheder var russerne stærkt involverede i et kupforsøg, hvor planen angiveligt var at myrde Montenegros pro-vestlige premierminister. Dette har Rusland nægtet.

Den republikanske senator John McCain reagerede på Twitter på Trumps udtalelser og mindede om, at Senatet støttede Montenegros optagelse med 97 mod 2 stemmer.

»Montenegros befolkning modstod modigt pres fra Putins Rusland for at omfavne demokrati. Ved at angribe Montenegro og rejse tvivl om vores forpligtigelser under Nato, går Trumps Putins ærinde,« skrev han.

Wesley Clark, en tidligere Nato-topgeneral, var også kritisk.

»Trumps kommentarer svækker Nato, giver Rusland licens til at skabe problemer og øge risikoen for nye konflikter på Balkan,« tweetede han og mindede om, at Montenegro stadig sender tropper til Afghanistan »for os.«

Nato har også reageret og understreget, at »vores kollektive forsvarsklausul er betingelsesløs. Det betyder, at et angreb på én er et angreb mod alle. Præsident Trump har gjort det klart, at USA bakker fuldt ud op om Nato, og at vores alliance er stærkere end nogensinde.«

Det er dog ikke første gang, at Trump skaber overskrifter i relation til Montenegro. Den første gang var det heller ikke en positiv historie.

På Nato-mødet i 2017 blev det fanget på kamera, da Trump syntes at skubbe Montenegros præsident til side for selv at komme frem i forreste række, da der skulle tages et gruppebillede.