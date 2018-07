Trump: Rusland skal hjælpe os med Nordkorea

Rusland skal hjælpe USA med Nordkoreas atomnedrustning.

Det skrev præsident Donald Trump onsdag på sin Twitter-profil.

»Rusland har indvilget i at hjælpe med Nordkorea, forholdet til os er rigtig godt, og det går fremad med processen.«

Udtalelsen kommer i kølvandet på mandagens topmøde mellem Trump og den russiske præsident Vladimir Putin, hvor de to præsidenter bl.a. diskuterede Nordkoreas atomvåben.

Samtidig med Trumps udmelding bekræftede Alexander Matsegora, russisk ambassadør for Nordkorea, at der er et topmøde mellem lederne fra Rusland og Nordkorea "på dagsorden".

Ny udmelding fra USA: Nordkoreansk atomnedrustning haster ikke

Russiske myndigheder meddelte i sidste måned, at Rusland havde inviteret Nordkoreas leder, Kim Jong UN, til at rejse til landet.

Tirsdag udtalte Trump i kongressen, at USA fortsat er i kontakt med Nordkorea omkring regimets nedrustning af atomprogrammet, og at samtalerne »går meget godt.« Han afslørede dog samtidig, at der ikke er nogen konkret deadline for, hvornår nedrustningen skal være fuldendt.

I onsdagens tweet understregede Trump endnu en gang, at han har lettet presset på den Nordkoreanske leder Kim Jong-un hvad angår en tidsgrænse.

»Det haster ikke, sanktionerne bliver. Store fordele og en spændende fremtid for Nordkorea når processen er færdig,« skrev han.

Umiddelbart efter Trumps møde med Kim Jong-un i juni udtalte præsidenten, at atomnedrustningen ville komme til at gå hurtigt, og sikkerhedskonsulent i Det Hvide Hus, John Bolton, sagde, at nedrustningen kunne være fuldendt inden for et år.