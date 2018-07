Helsingfors-topmøde har udløst nye spekulationer: Har Putin snavs på Trump?

SAN FRANCISCO

Mistanken har længe hængt som en mørk skygge over USA’s præsident Donald Trump. Har Ruslands regering noget på ham?

En kompromitterende video? Hemmelige finansielle transaktioner? Eller samarbejdede han med Moskva om at vinde præsidentvalget?

Sidstnævnte bliver kulegravet som en del af den igangværende Rusland-undersøgelse og er gang på gang blevet benægtet af Trump. Det er heller ikke noget, som nogen har været i stand til at fremlægge beviser for.

Men mandag vendte spørgsmålet tilbage til overskrifterne i amerikanske medier. Dels som følge af Trumps Putin-venlige udtalelser fra Helsingfors. Og dels fordi Putin på det fælles pressemøde efter topmødet i den finske hovedstad blev konfronteret direkte med muligheden.

»Har den russiske regering kompromitterende materiale på præsident Trump eller hans familie?« spurgte en journalist.

Putin slog en lille latter op og svarede, at han havde hørt de samme rygter, men at han ikke kendte Trump, da han som en forretningsmand tilbage i 2013 var i Moskva, hvor den angivelige indsamling af materiale skulle have fundet sted.

»Jeg har stor respekt for ham, men den gang var han en privatperson, en forretningsmand, og der var ingen, der fortalte mig, at han var i Moskva,« sagde Putin og henviste til, at over 500 amerikanske forretningsmand havde deltaget i det seneste økonomiske forum i St. Petersborg.

»Tror I, at vi forsøger at samle kompromitterende materiale på hver af dem? Det er svært at forestille sig vrøvl på et højere niveau,« sagde Putin.

Ifølge amerikanske efterretningskilder såsom Steve Hall, en tidligere CIA-chef i Moskva, er denne fisketeknik dog udbredt i den russiske efterretningstjeneste. Selv hvis snavs på en person ikke er noget værd i dag, kan det blive meget værd en gang i fremtiden, og blandt demokrater og efterretningskilder er nogle overbevist om, at det er den eneste forklaring på Trumps udtalelser fra Finland.

Trump forsøgte at begrænse skaderne: Jeg mente det modsatte

»Han optrådte på en måde, som han mente, at Putin ønskede. Det rejser interessante spørgsmål. Handler det bare om at få et godt forhold. Det tror jeg ikke,« sagde Richard Clarke, en tidligere antiterror-koordinator i NSA, til CNN: »Jeg har været modvillig til at konkludere, at Trump er en såkaldt ”kontrolleret aktiv.” Det er et udtryk vi bruger om en person i andre regeringer, som gør, hvad vi ønsker. Trump handler som et kontrolleret aktiv.«

Også den demokratiske senator Jeff Merkley vurderede til BuzzFeed News, at han troede, at Trump bliver afpresset af Rusland.

Nanzy Pelosi, den demokratiske mindretalsleder i Repræsentanternes Hus, kaldte Trumps svage optræden foran Putin et »bevis« for, at »russerne har noget på præsidenten.«

Det republikanske medlem af Repræsentanternes Hus, Mark Sanford, sagde til Washington Post, at han ikke ved, om Rusland har noget på Trump. Men efter Helsingfors ønskede Sanford at vide mere og gentog et tidligere krav om, at præsidenten fremlægger sine selvangivelser.

Spekulationerne er blevet skudt ned som latterlige af Fox News. Tv-værten Dana Perino sagde, at hvis Trump var en russisk agent for Putin, var han en elendig russisk agent. Perino pegede på, at Trump som præsident har hævet det amerikanske forsvarsbudget, har krævet at Nato-medlemmer bruger flere penge på forsvar og har kritiseret Tyskland for at købe gas fra Rusland.

Richard Ledgett, en tidligere vicechef for NSA, afviste også, at Trump er i Putins lomme. Til CNN vurderede han, at hans optræden snarere skyldes, at præsidenten er bekymret for, at nogen kan stille spørgsmål ved legitimiteten af hans valgsejr.

»Skammelig,« »landsforræderisk,« »total kapitulation«: Trumps Helsingfors-udtalelser udløser stærke reaktioner i egne rækker

Ledgett slog dog samtidig fast, at der ikke var nogen tvivl om russernes rolle i valget: »Jeg har set materialet fra CIA, FBI og NSA. Jeg har talt med vores analytikere i seks-syv timer. Fakta er, at Rusland stod bag, og Putin beordrede det,« sagde han.

Dette har Trump nu også erkendt.

Efter et kæmpe ramaskrig fra alle sider over hans signaler fra Helsingfors om, at han har større tillid til Putins benægtelser end konklusionerne fra USA’s egne efterretningstjenester om, at Rusland blandede sig i præsidentvalget, sagde Trump fra Det Hvide Hus tirsdag, at han havde udtalt sig uklart.

Da han på et tidspunkt under den 46 minutter lange pressemøde med Putin sagde, at han ikke kunne se, »hvorfor Rusland skulle« have blandet sig i valget, havde han faktisk ment, at han ikke kunne se, hvorfor Rusland IKKE skulle have blandet sig, forklarede præsidenten.