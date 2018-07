Trump forsøgte at begrænse skaderne: Jeg mente det modsatte

SAN FRANCISCO

Godt et døgn efter, at Donald Trump stående ved siden at Vladimir Putin signalerede til verden, at han har mere tillid til den russiske præsident end USA’s egne efterretningsmyndigheder, forsøgte den amerikanske præsident tirsdag at lægge låg på ramaskriget over hans udmeldinger.

Fra Det Hvide Hus sagde Trump, at han »accepterer« efterretningstjenesternes konklusion om, at Rusland blandede sig i valget.

»Skammelig,« »landsforræderisk,« »total kapitulation«: Trumps Helsingfors-udtalelser udløser stærke reaktioner i egne rækker

Han forsøgte at bortforklare sine udtalelser ved at sige, at han efter at have læst udskriftet af hans pressemøde med Putin i Helsingfors måtte erkende, at han havde udtrykt sig uklart.

Da han sagde, at han ikke kunne se, »hvorfor Rusland skulle« have blandet sig i 2016-præsidentvalget, havde han faktisk ment, at han ikke kunne se, hvorfor Rusland IKKE skulle have blandet sig, forklarede Trump, selvom han i løbet af det 46 minutter lange pressemøde gentagne gange blev spurgt om Ruslands indblanding i valget, men hver gang undlod at stille Putin til ansvar.

Trump signalerede større tillid til Putin end egne efterretningstjenester

Tonerne fra Trump tirsdag var helt anderledes.

Trump og Putin giver hånd. Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

»Jeg har fuld tillid til og støtter USA’s efterretningstjenester, og det har jeg altid haft,« lød det nu fra præsidenten:

»Mens Ruslands handlinger ikke har påvirket resultatet af valget, så accepterer jeg vores efterretningsmyndigheders konklusioner om, at Rusland blandede sig i 2016-valget,« fortsatte han med en tilføjelse af, at »det også kan have været andre.«

»Der er mange mennesker derude.«

Som altid understregede han, at der ikke var noget samarbejde mellem Rusland og hans præsidentkampagne.

Da en journalist forsøgte at spørge, om han nu ville fordømme Putin for at blande sig, enten ignorerede eller hørte Trump ikke spørgsmålet.

Han holdt også fast i, at topmødet havde været en stor succes. Han roste samtidig sin egen indsats på Nato-topmødet i Bruxelles i sidste uge såvel som hans møde med den britiske premierminister Theresa May, selvom han under sit besøg i Storbritannien underminerede May og på Nato-topmødet rejste nye spørgsmål om forsvarsalliancens fremtid.

Præsident Trump kom, så og spredte forfærdelse i Europa Præsident Trumps ugelange rundrejse efterlader Europas hovedstæder i en tilstand af chok og forvirring.

Trumps nye meldinger kommer efter, at hans kommentarer fra Helsingfors har udløst kritik fra fremtrædende republikanere såvel som demokrater samt tidligere og nuværende spionchefer.

Kritikken er ikke bare kommet fra ”never Trumpers,” som amerikanske medier kalder de mest stædige, republikanske Trump-kritikere. Den er også kommet fra både konservative såvel som Fox News-værter, som altid plejer at komme præsidenten til forsvar.

Usædvanligt gik den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, tirsdag ud med en direkte meddelelse til USA’s allierede.

»Jeg vil sige til vores venner i Europa. Vi forstår den russiske trussel. Jeg tror, at det er en udbredt holdning i Senatet i begge partier. Rusland bør vide, at mange af os fuldt ud forstår, hvad der skete i 2016, og jeg vil håbe (for Rusland) at det ikke sker igen i 2018,« lød det fra McConnell.

Senatslederen undlod at kritisere Trump ved navn, men hans melding signalerede, at han ikke har tillid til Trumps håndtering af USA’s nationale sikkerhedsinteresser.