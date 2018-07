Trump: »Putin-møde var endnu bedre end Nato-møde«

USA's præsident, Donald Trump, mener, at mandagens topmøde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, var "endnu bedre" end det forudgående Nato-topmøde.

Trump får massiv kritik, også fra sine egne partifæller, der har betegnet mødet med Putin som "pinligt", "bizart" og "vanærende".

- Jeg havde et godt møde med Nato og rejste store summer penge, men jeg havde et endnu bedre møde med Ruslands Vladimir Putin, skriver Trump på Twitter dagen efter topmødet.

- Desværre bliver det ikke rapporteret om på den måde - de falske nyheder går amok!, skriver han.

Trumps pressekonference med Putin, hvor han affejede de amerikanske efterretningstjenesters vurdering af, at Rusland blandede sig i valgkampen op til valget i 2016, har fået massiv kritik fra begge sider i amerikansk politik.

Både demokrater og republikanere mener, at præsidenten har sat Rusland over amerikanske interesser.

Topmødet med Putin fandt sted, få dage efter at Trump havde deltaget i et Nato-topmøde i Bruxelles, som han også har fået kritik for.

I et tweet tirsdag tager han personligt æren for at have styrket Nato. Han skriver, at forsvarsalliancen nu har et stærkere budget "kun på grund af mig".

- Nato var svagt, men nu er det stærkt igen (dårligt for Rusland), skriver præsidenten på Twitter tirsdag.

- Medierne skriver kun, at jeg var ubehøvlet over for lederne, men nævner aldrig pengene!, tilføjer Trump.