Amerikanske medier hagler Trumps Helsinki-optræden ned

SAN FRANCISCO

Var Donald Trumps plan om at mødes med Vladimir Putin god? Ja, mener mange af hans støtter, men der holder de pæne ord af præsidentens optræden i Helsinki også op.

Kritikken har haglet ned over præsidenten, efter han undlod at bruge et fælles pressemøde med sin russiske modpart mandag til at holde Putin ansvarlig for at forsøge at påvirke det amerikanske præsidentvalg og signalere til verden, at den slags vil USA ikke finde sig i.

Fremtrædende medlemmer fra begge sider i Kongressen, en stribe politiske analytikere såvel som tidligere og nuværende spionchefer har alle langet ud efter Trump for at signalere, at han tror mere på Putin end på USA’s egne efterretningstjenester.

Trump signalerede større tillid til Putin end egne efterretningstjenester

Regnen af kritik fortsætter i ledere og indlæg i amerikanske medier.

Douglas Schoen, en fast bidragsyder til Fox News, konkluderer i en klumme, at Trump efterlod mange »dybt skuffede« over hans tilgang til Putin.

»Der var intet galt ved at Trump holdt et topmøde med Putin. Faktisk vil jeg argumentere for, at møder ansigt til ansigt ofte er en bedre form for diplomati med modstandere,« skriver Schoen.

Men han tilføjer, at det på pressemødet hurtigt stod klart, hvem der styrede mødet. Mens Putin fremstod kalkulerende og kontrollerende, manglede Trump autoritet og roste Putin, hvor han skulle have kritiseret ham.

»Skammelig,« »landsforræderisk,« »total kapitulation«: Trumps Helsingfors-udtalelser udløser stærke reaktioner i egne rækker

»Og for en siddende amerikansk præsident offentligt at sige, at han tror på en udenlandsk leder over sine egne spionchefer, er chokerende. På et tidspunkt, hvor vores demokrati står over for alvorlige trusler, er det dybt bekymrende, at præsidenten vil støtte det land, som angreb os,« skriver han.

Washington Examiner, som promoverer sig selv som en avis til højre for Washington Post, når i sin leder frem til, at »Trump bøjede sig for Putin.«

»Præsident Trump vandt 2016-valget ved at portrættere sig selv som en stærk leder for amerikanske interesser. Men mandag i Helsinki, stående smilende ved siden af Vladimir Putin, viste Trump sig svag,« skriver den.

»En stærk og forsvarlig leder ville have haft en kraftig, men også diplomatisk fordømmelse klar af Ruslands valgindblanding, militære aggressioner og brud på borgerrettigheder og menneskerettigheder, men Trump gjorde intet af dette,« fortsætter avisen og konkluderer, at man ikke kan bebrejde Putin, hvis han tager det som en åben invitation til at blande sig i de forestående amerikanske valg i 2018 og 2020 igen.

Trump og Putin ved et pressemøde i Helsinki mandag. Foto: Ritzau Scanpix/Kevin Lamarque

Ifølge avisen er Trumps problem personlig: »Trump er for glad for ekstremt stærke og magtfulde Putin,« skriver den.

Washington Post er endnu hårdere i sin kritik.

»Det varige billede af USA-Rusland topmødet i Helsinki mandag vil være præsident Trump stående ved siden af Vladimir Putin og sige, at han fandt Putins »stærke« benægtelser mindst ligeså overbevisende, som de enstemmige konklusioner fra USA’s efterretningstjenester om, at Rusland blandede sig i 2016-valget,« skriver avisen.

Den fremhæver, at Trump med sine angreb mod FBI og sin tilsyneladende støtterklæring til et åbenlyst uoprigtigt tilbud fra Putin om at samarbejde med den særlige Rusland-undersøger, Robert Mueller, formåede foran et globalt publikum at signalere, at han stod på Kremls side i stedet for at støtte USA’s egen ordensmagt.

»Ved at nægte at erkende simple fakta om Ruslands opførsel, mens hans rakkede ned på USA’s retsvæsen, samarbejdede Trump åbent med en kriminel leder af en fjendtlig magt,« mener avisen, der i en anden artikel også citerer unavngivne Trump-rådgivere for, at præsidenten med sin omfavnelse af Putin ikke fulgte slagplanen.

Præsidenten får også en hård medfart fra flere forskellige tv-kommentatorer. På CNN stemplede forskellige værter hans pressemøde som skamfuld og en ren overgivelse. Men det var mere overraskende, at flere af værterne på præsidentens favoritkanal, Fox News, også var kritiske.

Krise mellem USA og Rusland. Men Trump og Putin vil hellere se fremad USA og Rusland forsøger at bløde op på de hårde spændinger. Trump og Putin taler længe sammen under fire øjne i Helsingfors og vil gerne sælge et budskab om, at nu skal forholdet mellem de to lande genstartes. Bekymringen blandt de europæiske allierede vil ikke blive mindre.

Neil Cavuto sagde, at Trump i bogstaveligste forstand lod Putin slippe af sted med valgindblanding, uden at tilbyde så meget som bare en mild kritik: »Det gjorde denne optræden modbydelig. Sådan føler jeg det. For mig handler det ikke om højre eller venstre. Det er forkert,« sagde han, mens stationens politiske korrespondent, John Roberts, forudså, at dette »vil blive politisk dyrt for Trump.«

Også Abby Huntsman, datter til USA's siddende Moskva-ambassadør og vært for nyhedsprogrammet "Fox and Friends," et program Trump sjældent misser, tweetede, at »ingen forhandling er vigtig nok til, at det er værd at smide dit eget folk og land under en bus.«

Andre Fox-værter forsvarede præsidenten, såsom megaværten Sean Hannity, der var i Helsinki og efter topmødet fik et solointerview med præsidenten. Men selv han kunne ikke kontrollere budskabet, da nogle af hans gæster i studiet insisterede på at kritisere Trump for at misbruge lejligheden til at stille Putin til ansvar.