Trump signalerede større tillid til Putin end egne efterretningstjenester

USA’s præsident Donald Trump signalerede mandag fra Helsingfors efter topmødet med Vladimir Putin, at han stoler mere på den russiske præsident end på USA’s egne efterretningstjenester.

Flere både demokrater og republikanere havde forlangt, at Trump brugte topmødet til at tale med store ord over for den russiske leder og forlange at Rusland stopper med at blande sig i valg i demokratiske nationer.

Men Trump gjorde ekstraordinært det modsatte. Han gentog, at Putin havde benægtet, at Rusland forsøgte at påvirke det amerikanske præsidentvalg.

»Jeg ser ikke nogen grund til, at det skulle være Rusland,« sagde Trump, da han på det efterfølgende fælles pressemøde med Putin blev konfronteret med det direkte spørgsmål: »hvem tror du på?« Putin eller USA’s egne efterretningstjenester. Og »vil du her med hele verden som tilskuer afvise denne påstand eller advare Putin om aldrig at gøre det igen?«

På det næsten én time lange pressemøde nævnte han heller ikke Ruslands annektering af Krim, pusten til uro i Ukraine, nedskydningen af en malaysisk passagerfly over Ukraine eller giftgasmordforsøgene i Storbritannien med et ord.

Meldingen fra den amerikanske præsident kom blot dage efter, at en amerikanske storjury har rejst tiltale mod 12 navngivne russiske agenter fra Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU, for at hacke demokratiske netværk under præsidentvalget og forsøge at påvirke valgprocessen.

Donald Trump, da han boarder Air Force One efter topmødet i Helsinki. Foto: AP/Pablo Martinez Monsivais

Det 29 sider lange anklageskrift indeholder detaljerede beskrivelser af deres systematiske indsats. For mere end et år siden har USA’s forskellige efterretningsmyndigheder i en fælles meddelelse også sagt, at Rusland forsøgte at påvirke valget. Men Trump syntes at feje alt dette af bordet.

Han erkendte, at »hans folk har sagt til« ham, at de mener, at Rusland står bag. Han fremhævede herunder specifikt Dan Coats, chef for Nationale Efterretninger, der de seneste dage åbent har talt om dette i interview. Men præsidenten nævnte samtidig, at der var andre grupper, der undrer sig over, hvorfor FBI ikke beslaglagde de hackede, demokratiske computerservere, så de kunne blive analyseret.

»Det sagt, alt jeg kan gøre er at stille spørgsmålene,« sagde den mest magtfulde mand i verden:

»Putin har lige sagt, at det ikke var Rusland. Jeg ønsker, at se de servere. Jeg har tillid til begge parter,« fortsatte præsidenten tvetydigt.

Herefter understregede han, at »præsident Putin var ekstrem stærk i sine benægtelser« og roste den russiske leder for på mødet at have tilbudt at samarbejde med FBI om dens tiltaler mod russiske efterretningsagenter.

»Han tilbød at lade de folk, som arbejder på sagen, komme og samarbejde med deres folk i forhold til de 12 personer. Det er et utroligt tilbud,« lød det fra præsidenten, som også syntes at holde det russiske retsvæsen over det amerikanske ved at indikere, at havde den daværende amerikanske udenrigsminister Hillary Clinton slettet 30.000 e-mails i Rusland, var de blevet fundet.

Forud for mødet havde Trump i et tweet skældt ud over, at forholdet mellem de to lande aldrig har været værre som følge af »mange års amerikansk tåbelig og stupid« adfærd og nu denne »manipulerede heksejagt,« skrev han i en henvisning til kulegravningen af Ruslands rolle i valget.

Dette fik en journalist til at spørge Trump, om han holdt Rusland ansvarlig for noget. Men i stedet for at nævne nogle af de ting, som har fået USA og Europa til at ramme Rusland med hårde sanktioner, gentog Trump, at Rusland-undersøgelsen har skadet forholdet mellem verdens to største atommagter.

Han understregede samtidig, at der ikke var noget samarbejde mellem ham og Rusland og kaldte sin valgkampagne »brillant.«

»Det er derfor, at jeg er præsident,« sagde Trump.

Putins kommentarer reflekterede Trumps. Han sagde, at »Rusland aldrig har blandet sig, og aldrig vil blande sig i interne amerikanske affærer, herunder i valg.«

Han lovede, at Rusland selvfølgelig vil undersøge beskyldningerne om de »12 angivelige agenter,« men at han kun kunne handle på baggrund af fakta, og at han stadig ikke har set fakta på disse anklager.

Han erkendte, at Rusland ønskede, at Trump skulle vinde valget, men påpegede, at det ikke var mærkeligt, fordi Trump talte om at forbedre forholdet mellem Washington og Moskva.

Den russiske leder syntes en smule overrumplet, da han blev konfronteret med spørgsmålet, om Moskva har kompromitterende materialer på Trump. Men efter et øjebliks tøven benægtede Putin dette.

Mødet synes på overfladen ikke har have produceret nogen konkrete aftaler om samarbejde, men både Putin og Trump fremhævede et ønske om mere antiterrorbekæmpelse, økonomisk samarbejdet, atomnedrustning og behovet for en humanitær indsats i Syrien. Putin nævnte også muligheden for et samarbejde om cybersikkerhed, hvilket er noget, som de to ledere har diskuteret ved en tidligere lejlighed.