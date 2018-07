Før Putin-topmøde: Trump kalder EU sin største globale »modstander«

SAN FRANCISCO

USA’s præsident Donald Trump har udpeget Den Europæiske Union som sin største globale modstander eller fjende alt efter, hvordan man oversætter hans svar.

Meldingen fra præsidenten kommer umiddelbart inden hans topmøde med den russiske præsident Vladimir Putin mandag i Helsinki.

Kold krig eller måske varme vibrationer i Helsingfors Donald Trump og Vladimir Putin har tilsyneladende en god personlig kemi, men forholdet mellem USA og Rusland er fyldt med spændinger inden dagens topmøde.

I et tv-interview blev han spurgt, hvem han globalt ser som sin største ”foe” lige nu. Trump svarede straks EU og kaldte unionen »meget besværlig,« før han nævnte andre lande, der traditionelt står på listen, såsom Kina og Rusland.

»Vi har mange modstandere. Jeg tror, at EU er en modstander i forhold til det, som de gør mod os på handelsområdet. Det vil du måske ikke tænke om EU, men den er en modstander.«

Meldingen fra Trump er en ud af en lang række kontroversielle udtalelser under hans Europaturne, hvor han har skældt ud på USA's nærmeste allierede med store bogstaver. Foto: AP/Pablo Martinez Monsivais

Svaret syntes at komme bag på intervieweren, som bemærkede til præsidenten, at mange formentlig ville blive overrasket over at høre ham sætte EU på listen foran Kina og Rusland. Men Trump insisterede.

»EU er meget besværlig. Jeg respekterer lederne fra de lande. Men på handelsområdet har de virkelig udnyttet os.«

Trump tilføjede, at Rusland i »visse henseender« også er en modstander, ligesom Kina er det »økonomisk.« »Men det gør dem ikke dårlige. Det betyder ikke noget. Det betyder bare, at de er konkurrencedygtige.«

Udtalelsen er kun en af en lang række kontroversielle meldinger fra den amerikanske præsident under hans besøg i Europa den seneste uge, hvor han både har angrebet den tyske kansler Angela Merkel, den transatlantiske forsvarsalliance, Nato, og den britiske premierminister Theresa May for hendes brexit-strategi.

Ugens eksplosive dokument Briterne smider EU ud ad fordøren, for så at åbne bagdøren De konservative vælgere vender sig mod Theresa Mays brexitplan.

Timer før interviewet blev sendt afslørede May også, at Trump havde opfordret hende til at sagsøge EU i stedet for at forhandle brexit. I et interview havde han kritiseret hende for ikke at følge hans råd.

Den seneste udmelding fra præsidenten vil næppe dæmpe bekymringerne omkring hans forestående møde med Putin.

Selv nedtonede Trump søndag forventningerne.

»Jeg går ind til mødet med meget lave forventninger,« sagde han til CBS.

Han indrømmede, at han ikke havde tænkt på at bede Putin om at udlevere de 12 russiske agenter, som amerikanske myndigheder netop har rejst tiltalte mod for at hacke demokraterne og forsøge at påvirke det amerikanske præsidentvalg. Men Trump sagde derefter, at han ville spørge Putin om det.

I en række tweets, sendt fra Air Force One på vej til Helsinki, beklagede han sig også over, at lige meget hvad han kommer ud fra mødet med, vil det ikke være godt nok.

»Desværre, lige meget hvor godt jeg gør det på topmødet; hvis jeg fik den skønne by, Moskva, foræret, som gengæld for alle de synder og onde handlinger, som Rusland har begået over årene, ville jeg vende hjem til kritik om, at det ikke var nok. At jeg skulle have fået St. Petersborg oveni.«

»Store dele af vores nyhedsmedier er en fjende af folket, og alt demokraterne kan finde ud, er at gøre modstand og at obstruere. Det er derfor, at der er så meget had og splid i vores land. Men det vil hele,« beroligede han.

Topmødet mellem Trump og Putin begynder med en seance på 90 minutter mellem bare de to og deres oversættere. Derefter holdes der et bilateralt møde efterfulgt af en arbejdsfrokost.

Trump har sagt, at han ud over valgindblanding vil diskutere Syrien, Ukraine, atomnedrustning og såvel som flere andre emner med Putin.