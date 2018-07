SAN FRANCISCO

Det var ikke mordet på Emmett Till i sig selv, der i 1955 chokerede USA.

Lynchninger af sorte havde på det tidspunkt stået på i næsten 100 år i sydstaterne.

Det var offentliggørelsen af et billede af den uformelige maske, der en gang udgjorde den 14-årige teenagers ansigt. Bagerst i billedet står hans mor, Mamie og stirrer både stoisk og opgivende ned mod det torturerede lig, der er blevet klædt i et jakkesæt til begravelsen.

Der var også den åbne kiste, som Mamie opsigtsvækkende insisterede på. »Lad andre se, hvad jeg har set,« sagde hun angiveligt til bedemanden. Titusinder af afroamerikanere defilerede de følgende dage forbi kisten og så med egne øjne Tills ødelagte krop.

Mordet og frikendelsen af de to mænd, som stod bag udløste store protester på tværs af nationen og er blevet krediteret som en gnist til den bredere borgerrettighedsbevægelse, der kom til at præge USA i de næste mange år.

Sagen tvang amerikanerne til at forholde til sig brutaliteten af den udbredte racisme, som mange indtil da have ignoreret. Den var også med til at udløse den debat, som i 1957 fik USA’s Kongres til øge sortes stemmerettigheder.

Trods det er der stadig ingen, som officielt er blevet stillet til ansvar for mordet på Emmett Till.

Men 63 år efter har USA’s justitsministeriet nu i alt stilhed genåbnet efterforskningen.

Ministeriet har kun villet afsløre, at dette er sket som følge af nye oplysninger, men flere amerikanske medier gætter på, at det skyldes at et hovedvidne, Carolyn Bryant Donham, for nyligt i bogen ”The Blood of Emmett Till” indrømmede, at hun under retssagen løj om, hvad der egentlig fandt sted den varme augustmåned i 1955.

Emmett Till, der boede Chicago, var på besøg hos sin tante og onkel i byen Money, Mississippi, da han en dag gik ind i en lokal købmandsforretning for at købe tyggegummi.

Her fløjtede han ifølge Carolyn Bryant efter hende, hvilket et par dage senere fik hendes mand, Roy Bryant og dennes halvbror. JW. Milam, til at bryde ind og hive Till ud af hans seng midt om natten og kidnappe ham.

De to mænd bankede ham og skød ham. De viklede pigtråd om hans hals sammen med en 35 kg tung blæser fra en bomuldssegreneringsmaskine. Herefter smed de hans livløse krop i Tallahatchiefloden.

Tills lig blev fundet nogle dage senere. Roy Bryant og Milam blev arresteret, og Tills onkel udpegede dem under retssagen som morderne. Men trods det blev de hurtigt frikendt af et hvidt nævningeting. En af nævningene jokede endda med, at det kun havde taget dem så lang tid, fordi de havde holdt pause for at få noget at drikke. Tills onkel blev efterfølgende drevet ud af byen.

Roy Bryant (tv.) med sin halvbror JW. Milan og deres hustruer. De to mænd angreb Emmett Till, efter at Bryants hustru, Carolyn Bryant Donham (anden fra højre) fortalte, at den 14-årige dreng havde fløjtet efter hende, da han var inde i parrets købmandsforretning for at købe tyggegummi. Foto: AP

Det hele var en udstilling af raceforholdene i sydstaterne, hvilket blev gengivet i pressen og blev understreget igen året efter, da de to mænd i et interview indrømmede, hvad de havde gjort, men fastholdt, at de ikke have gjort noget forkert.

Nu har Carolyn Bryant, der i dag hedder Carolyn Donham, er 80 år, og bor i North Carolina, som sagt indrømmet, at hun løj.

Under retssagen fortalte hun, at en ”nigger” havde grebet hendes hånd og sagt til hende: »Hvad med en date, baby.« Hun trak sig væk, men Till forsøgte igen og lagde en hånd om hendes talje: »Hvad er der i vejen, baby. Kan du ikke tage det.«

»Den del var ikke sand,« fortalte hun i bogen fra 2017: »Intet den dreng gjorde, kunne nogensinde retfærdiggøre, hvad der blev gjort imod ham.«

Det er uklart, hvad genåbningen af sagen kan bidrage med i dag. Roy Bryant og Milam er begge for længst døde. Emmett Tills mor, Mamie, døde i 2003. Sagen er for gammel til at anklage Carolyn Donham for mened. Men nyheden har udløst mange både glade og vrede reaktioner.

På Twitter har flere sagt, at det er et skridt mod, at retfærdigheden endelig vil ske fyldest. Andre har kaldt det en symbolsk gestus, som ikke ændrer på, at sorte udsættes for politibrutalitet over hele USA. Enkelte har krævet, at Carolyn Donham straffet.

Hun »er medskyldig til mord og bør fængsles,« skrev den Academy Award-nominerede filminstruktør, Ava DuVernay, på Twitter.