Begge kamre i USA’s Kongres sender Trump utvetydigt signal: Vi står bag Nato

Mens Donald Trump på topmødet i Den Nordatlantiske Forsvarsalliance onsdag og torsdag fra Bruxelles tordnede mod USA’s nærmeste allierede, sendte begge kamre i USA’s Kongres et utvetydigt signal til præsidenten om, at han ikke har deres opbakning til at erodere USA’s støtte til forsvarsalliancen.

Repræsentanternes Hus vedtog onsdag enstemmigt en ikke-bindende resolution om opbakning til Nato.

Det skete dagen efter, at Senatet vedtog en lignende udtalelse med stemmerne 97 mod to.

Afstemningen i Repræsentanternes Hus fandt sted bare timer efter, at Trump havde langet hårdt ud efter særligt Tyskland for at bruge for lidt på forsvar og samtidig fore Ruslands lommer ved at købe russisk gas for milliarder.

»Hvad godt gør Nato, hvis Tyskland betaler Rusland milliarder for gas og energi,« tweetede præsidenten og beskyldte Berlin for at være under Moskvas kontrol.

»Jeg er meget konsistent. Jeg er et meget stabilt geni« Trump tog æren for at have hævet Natos forsvarsudgifter. Det passer bare ikke. Så forlod Trump et Natohovedkvarter i total uvished om, hvordan han vil håndtere Putin på mandag. Løkke: Jeg hævede stemmen.

Trump skældte også ud på de fleste øvrige Nato-lande, der ikke lever op til kravet om at bruge 2 pct. af bnp på forsvar og lader USA betale for deres sikkerhed. Dette gælder også Danmark. Direkte adspurgt afviste præsidenten ikke, at han kan hive USA ud af Nato, hvis han skulle ønske det. På den anden side bakkede han op om fælles konklusioner, der fordømte russisk adfærd i Ukraine og gentog amerikanernes opbakning til den gensidige musketered.

Samlet set efterlod det mange lande forvirrede over, hvor USA står.

»Det er svært at afkode, hvad den amerikanske præsident fører for en politik. Om det er international sikkerhedspolitik, han fører, eller om det er valgkamp i Montana,« lød det blandt fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) ifølge Ritzau.

Signalerne fra USA’s Kongres var til gengæld klare.

Resolutionen fra Repræsentanternes Hus kaldte Nato »den vigtigste og mest afgørende sikkerhedsforbindelse mellem USA og Europa.«

Nato blev meldt tæt på opløsning. Men da Trump fløj videre, var alt bare super Nato nåede at blive meldt i opløsning, men da krudtrøgen lettede, var præsident Trump pludselig fuld af lovord.

Resolutionen fra Senatet understregede USA’s »urokkelige« støtte til forsvarsalliancen.

Den republikanske flertalsleder i Repræsentanternes Hus, Paul Ryan. Foto: AP/Manuel Balce Ceneta

Generelt syntes der dog også at være bred enighed i Kongressen om, at Natos medlemmer skal bruge mere på forsvar. Det har været et krav fra skiftende amerikanske præsidenter, men Trump har som den første sat reelle trusler bag.

»Præsidenten gør ret i at påpege, at vores Nato-allierede bør leve op til deres forpligtigelser,« lød det fra den republikanske leder af Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, efter at han havde understreget, at Nato er »uundværlig.«