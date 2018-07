Trump har sendt Elton John-album med sangen »Rocket Man« til Kim Jong-un - og har en ny gave klar

Da den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, rejste til Nordkorea i sidste uge, havde han en CD med i sin bagage.

Og det var ikke for hans egen fornøjelse, at han havde medbragt en udgave Elton John-albummet "Honky Chateau".

Hans chef, præsident Donald Trump, havde signeret CD'en, der var ment som en gave til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Ifølge sydkoreanske medier talte Donald Trump og Kim Jong-un om netop den plade under det fælles topmøde i juni, da den indeholder en sang med titlen "Rocket Man".

Den betegnelse brugte Donald Trump om sin nordkoreanske kollega i fjor, da de to lande var på kollisionskurs med gensidige trusler til følge.

Kim Jong-un havde aldrig hørt sangen, og derfor lovede Trump angiveligt at sende ham en CD.

Trump bekræfter selv, at han sendte den afsted i sidste uge, men at Mike Pompeo ikke fik lejlighed til at aflevere den til Kim Jong-un.

»Han nåede ikke at få den, så jeg har den stadig, men han skal nok få den,« siger Donald Trump ifølge nyhedsbureuaet AP og fortsatte:

»Jeg har faktisk endnu en lille gave til ham, men det skal I nok finde ud af, når jeg har givet det til ham«.

Trump stadig optimistisk omkring Nordkorea; beskylder Kina for negativt pres

Forholdet mellem USA og Nordkorea tøede op i forbindelse med topmødet i juni, men under sidste uges møde anklagede Nordkorea den amerikanske udenrigsminister Pompeo for at have brugt »gangsterlignende metoder« under forhandlingerne.

Mike Pompeo slog efterfølgende fast, at USA stadig jagter en diplomatisk løsning på det nordkoreanske atomprogram.