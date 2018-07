Trump eskalerer handelskrig med Kina - straftold for yderligere 200 mia. dollar

SAN FRANCISCO

Donald Trump eskalerede tirsdag handelskrigen med Kina.

Mens præsidenten selv er i Europa til et Nato-topmøde, har han instrueret sin handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, til at begynde at indføre en 10 pct. straftold på en ny række kinesiske importprodukter til en værdi af 200 mia. dollar.

Lighthizer sagde i en meddelelse, at det var en reaktion på den straftold, som Kina har lagt på amerikanske eksportvarer til en værdi af 34 mia. dollar og trusler om at ramme varer for yderligere 16 mia. dollar.

»Som et resultat af kinesiske gengældelser og uvilje til at ændre sine fremgangsmåder, har præsidenten beordret sin handelsrepræsentant til at indlede processen med at pålægge en 10 pct. straftold på yderligere 200 mia. dollar import fra Kina,« sagde Lighthizer i en udtalelse.

»Dette er en passende respons for at eliminere Kinas skadelige industripolitikker,« fortsatte Lighthizer og beskyldte samtidig Kina for at have gjort gengæld uden at have et internationalt, juridisk grundlag til at gøre dette.

USA har allerede af to omgange ramt Kina med straftold, og det seneste skridt ventes at udløse nye modreaktioner fra Beijing.

Eftersom Kina sidste år kun købte varer fra USA for 135 mia. dollar, vil den asiatiske stormagt dog ikke være i stand til at matche USA straftold direkte. Men Kina kan ramme amerikansk økonomi på andre måder. F.eks. ved at gøre det sværere for kinesere at rejse på ferie i USA eller ved at gøre livet bureaukratisk besværligt for amerikanske virksomheder med fabrikker i Kina.

Truslerne hober sig op: Trumps næste træk i handelskrigen rammer global vækst på det værste tidspunkt

Trods det fortæller regeringskilder fra begge nationer Wall Street Journal, at der i øjeblikket ikke er planer om at mødes til nye forhandlinger. USA’s finansminister Steven Mnuchin og Kinas økonomiske repræsentant, Liu He, var under tidligere forhandlinger aldrig i nærheden af at nå en aftale, der kunne løse striden.

USA har et massivt underskud i samhandel med Kina. Bl.a. fordi mange amerikanske virksomheder producerer i Kina og eksporterer til USA. Her venter containere på at blive skibet afsted i Qingdao havn i det østlige Kina. Foto: Ritzau Scanpix/China Out

Den nye straftold, som omfatter mere end 6.000 produkter, ventes først at træde i kraft i løbet af nogle måneder. Høringer om de omfattede produkter er først planlagt til at finde sted den 20. til 23. august.

Skridtet er allerede blevet kritiseret flere fremtrædende republikanere, herunder Orrin Hatch, den magtfulde formand for Senatets finansudvalg.

»Selvom jeg har støttet regeringens målrettede indsats for at bekæmpe Kinas politik med at overføre teknologi, synes det seneste skridt at være overmodigt og er ikke længere en målrettet tilgang,« sagde han i en udtalelse.

Dommens dag: Ingen sommerpause for Trumps handelskonflikter

»Vi kan ikke vende det blinde øje til Kinas merkantilistiske handelsmetoder, men dette skridt ligner ikke en strategi, som vil give regeringen øget styrke i forhandlingerne med Kina samtidig med, at regeringen langsigtet opretholder den sunde tilstand i den amerikanske økonomi.«

Også Senatets republikanske flertalsleder, Mitch McConnell, har kritiseret beslutningen. Til en lokal Kentucky-avis udtalt han, at mange i partiet aggressivt har slået til lyd for, at det er den forkerte vej at gå.

»Men præsidenten har ret til at gøre, hvad han gør. Han overtræder ikke den gældende handelspolitik,« tilføjede McConnell.