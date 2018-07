Trump før afgang til Europa: Møde med Putin »måske lettere« end med Nato

SAN FRANCISCO

Præsident Donald Trump sagde tirsdag, inden han fløj til Europa, at hans forestående møde med Ruslands præsident Vladimir Putin i Helsinki næste mandag formentlig bliver lettere end et topmødet i Bruxelles onsdag og torsdag med USA’s nærmeste allierede i Nato.

Trump leverede den opsigtsvækkende melding på plænen foran Det Hvide Hus.

»Jeg har Nato, jeg har Storbritannien, hvor der lige nu er en del turbulens, og jeg har Putin,« sagde han i en opremsning af sine møder den kommende uge:

»Og ærligt talt, så er Putin måske den letteste af dem alle. Hvem ville have troet det,« fortsatte præsidenten, der samtidig gentog sin kritik af, at de øvrige Nato-lande ikke betaler nok til det fælles forsvar.

»Nato har ikke behandlet os fair, men jeg tror, at vi finder ud af noget. Vi betaler for meget, og de betaler alt for lidt, men vi finder ud af det, og alle lande vil være tilfredse,« sagde han.

Da han derefter blev spurgt, om han betragter den russiske leder som en ven eller en fjende, svarede han, at han »ikke rigtigt kan sige det lige nu.«

»For mit vedkommende er han en konkurrent,« konkluderede han og gentog, at det er godt, hvis USA kommer godt ud af det med Rusland, Kina og andre.

»Det har jeg sagt mange gange før. Så lad os se. Vi mødes med Vladimir Putin på mandag. Vi ser, hvordan det går,« sagde Trump, der med en række tweets både tidligere på dagen og efter, at han gik ombord på Air Force One, syntes at understrege, at han er opsat på at konfrontere de øvrige Nato-medlemmer om deres forsvarsudgifter.

Siden forsvarsalliancen ved et topmøde i 2014, efter Ruslands annektering af den ukrainske halvø, Krim, og Islamisk Stats erobring af territorier i Irak og Syrien, lovede hinanden at begynde at hæve forsvarsbudgetterne, er samtlige lande begyndt at bruge flere penge.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skrev i et indlæg i Wall Street Journal, at mens otte lande i 2018 vil nå op på de 2 pct. har flertallet sat kurs mod at nå målet i 2024.

En stribe er stadig langt fra målet. Danmark når i sit nye forsvarsforlig f.eks. kun op på 1,3 pct. af bnp frem mod 2023.

Dette handler dog ikke blot om de 2 pct. Helt tilbage til 1987, lang tid før Trump overvejede at stille op som præsident, klagede han i interviews over, at USA blev udnyttet af de øvrige Nato-lande. Dette var før Berlinmurens fald og på et tidspunkt, hvor Nato-lande generelt brugte langt mere på forsvar, end de gør i dag.