Trump sender med ny nominering USA's højesteret mod højre

USA’s præsident Donald Trump viste mandag igen, at han har arbejdet med reality-tv.

Efter i 12 dage at have opbygget spænding om, hvem han ville nominere som ny højesteretsdommer, løftede præsidenten på live-tv mandag aften i bedste sendetid endelig sløret for hans beslutning, som kan cementere det konservative flertal ved USA’s højeste retsinstans i en generation.

Den udvalgte er Brett Kavanaugh, 53. En Washington-insider og konservativ dommer ved appeldomstolen i hovedstadens indflydelsesrige retskreds.

»Han betragtes som en af de bedste og skarpeste juridiske hjerner i vores tid,« sagde Trump ved introduktionen og kaldte ham den bedst kvalificerede til posten i hele USA.

Nomineringen, som kommer efter, at dommeren Anthony Kennedy meddelte, at han går på pension, sparker en benhård politisk kamp i gang. Begge partiet vil forsøge at bruge godkendelsesprocessen i Senatet til at råbe deres vælgere op før midtvejsvalgene til november.

Brett Kavanaugh er nomineret til ny højesteretsdommer. USA har i alt ni højesteretsdommere, der har posten til de dør eller vælger at træde tilbage. Foto: AP/Alex Brandon

Kavanaugh, der på forhånd blev set som favoritten, kan derfor forudse at skulle igennem en skånselsløs høring, hvor særligt demokrater vil grave sig dybt ned i hans fortid. Der er nok at tage fat på. Ud over hans mange år som dommer, har Kavanaugh tidligere arbejdet under præsident George W. Bush-regeringen. Han var også en del Kenneth Starr-holdet, som stod i spidsen for rigsretssagen mod daværende præsident Bill Clinton for at lyve om hans affære med Monica Lewinsky.

Et særligt fremtrædende emne ventes at blive retten til abort. Trump lovede under præsidentvalget, at han kun ville udpege højesteretsdommere, som ville omgøre en skelsættende højesteretsbeslutning fra 1973, som lovliggjorde abort i alle USA’s delstater. Det Hvide Hus insisterer nu på, at det ikke er noget, som det har spurgt de potentielle kandidater om. Men Kavanaugh skal forvente skarpe spørgsmål.

Et andet stort emne ventes at blive en udtalelse fra Kavanaugh fra 2009, da han trods sin involvering i Star-undersøgelsen argumenterede for, at siddende præsidenter ikke bør kunne blive strafferetsligt efterforsket, fordi det kræver for meget fra en præsident, som i forvejen har et af verdens sværeste jobs.

»Hvis præsidenten gør noget foragteligt, er der stadig en afsættelsesproces,« fastslog han i en henvisning til, at Kongressen stadig kan afsætte en præsident.

Dette kan rejse spørgsmål om, hvordan han vil forholde sig til Rusland-undersøgelsen af Trump, skulle den sag lande ved højesteret.

Rent fysisk kommer godkendelseshøringen til at foregå i Senatets retsudvalg, hvorefter der stemmes i Senatet. Den republikanske flertalsleder Mitch McConnell har lovet, at han vil have den nye dommer på plads til begyndelsen af oktober, inden Kongressen lukker ned før midtvejsvalgene.

Republikanerne sidder på forhånd med den stærkeste hånd. Partiet har et flertal på 51 mod 49, hvis McConnell ellers kan holde sammen på sit hold. Eftersom Arizona-senatoren John McCain ligger syg med hjernekræft risikerer republikanerne at miste flertallet, hvis blot én falder fra.

Kun to, Susan Collins fra Maine og Lisa Murkowski fra Alaska, som på forhånd har taget forbehold og sagt, at de ikke vil stemme på en kandidat, som ikke anderkender domstolens præcedens, herunder i forhold til abortafgørelsen fra 1973.

Umiddelbart synes frafald at være en større risiko for oppositionen. Mindst tre demokrater skal til oktober kæmpe om at blive genvalgt i stater, hvor Trump vandt stort i 2016, og de vil muligvis ikke ønske at støde konservative vælgere fra sig ved at stemme Trumps nominerede ned.

Demokraternes bedste chance er derfor formentlig at forsøge at trække tiden ud, så Senatet først kan stemme efter valget, hvor demokraterne potentielt har vundet flertallet tilbage.

Det er den anden nominering til højesteret, som Trump gennemfører trods sin relativt korte tid som præsident, og tro mod løfterne i sin valgkamp har han begge gange gået efter stærkt konservative dommere, som har fået den yderste højrefløj til at juble.

Begge kandidater er taget fra en liste, som konservative grupper lavede til ham allerede under valgkampen, og som Trump lagde frem som en garanti for hans intentioner. Mange iagttagere betragter det i dag som en af årsagerne til, at Trump vandt valget.