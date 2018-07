10 ting Trump har sagt, som bør bekymre andre Nato-lande

SAN FRANCISCO - USA's præsident Donald Trump har ikke blot kritiseret USA's Nato-allierede for ikke at bruge penge nok på forsvar. Han har også sat spørgsmål ved musketereden, har rost Natos modstandere og har åbent modarbejdet institutioner, som er med til at gøre Nato stabil.

Her er 10 opsigtsvækkende Trump-citater:

1. Ikke acceptabelt

Trump gav mandag to dage før et Nato-topmøde i Bruxelles de øvrige medlemmer af alliancen en ny verbal røvfuld:

»USA bruger langt mere på Nato end noget andet land. Dette er ikke fair; ej heller er det acceptabelt,« skrev Trump.

Tweet mandag, den 9. juli

2. Roste Putin

Trump skælder ud på mange, men han har markeret sig ved altid at tale pænt om Ruslands præsident Vladimir Putin. 10 dage før sit topmøde med Putin kaldte Trump i sidste uge Putin en »fin person.«

Folk spørger, »vil præsident Trump være forberedt. Præsident Putin er KGB og dit og dat. Ved I hvad, Putin er hel fin. Han er fin. Vi er alle fine. Vi er mennesker. Vil jeg være forberedt. Jeg har forberedt mig på sådan noget her hele mit liv. Det fortæller de (medierne) bare ikke.«

Politisk rally i Montana den 5. juli Derfor frygter Europa Trumps Helsinki-møde med Putin

Donald Trump ved Nato-topmødet i Bruxelles i maj sidste år. Foto: AP/Geert Vanden Wijngaert

3. Vi er fjolserne, der betaler

Trump indikerede ved et rally, at amerikanere er nogle fjolser ved at tillade, at USA betaler så meget til forsvar, mens Natos øvrige allierede betaler så lidt. Han harcelerede også over, at Europa og særligt Tyskland køber gas fra Rusland. Dette er formentlig en reference til, at Tyskland støtte anlæggelsen af gasledningen Nord Stream II, mens USA har modarbejdet planerne; bl.a. med henblik på selv at kunne sælge mere gas til Europa.

»De går ud og laver en gasaftale, olie og gas, fra Rusland, hvor de skal betale milliarder og milliarder til Rusland. De ønsker beskyttelse mod Rusland, men betaler milliarder til Rusland, og vi er fjolserne, der betaler for det hele. Jeg skal mødes med Nato, og jeg vil fortælle Nato: I er nødt til at begynde at betale jeres regning.«

Politisk rally i Montana den 5. juli.

4. Spiddede Merkel

Efter at have talt om, at det var godt at komme godt ud af det med Rusland og Kina og andre lande, spiddede Trump i sidste uge Tysklands kansler, Angela Merkel og refererede en samtale med hende, hvor han syntes at sætte spørgsmål ved USA’s støtte til Natos musketered.

»Jeg sagde, ved du, Angela, jeg kan ikke garantere det, men vi beskytter dig, og det betyder mere for dig. Jeg ved ikke, hvor meget beskyttelse vi får for at beskytte dig.«

Politisk rally i Montana den 5. juli.

Nato-ledere håbede på sikkerhedsgaranti: I stedet gav Trump dem en opsang

5. De tager livet af os

Ud over at Europa bruger for lidt på forsvar, er Trump også vred på Europa over, at USA ifølge Trump har dårlige handelsbetingelser end omvendt. I sidste uge blandede han de to ting sammen. Igen var hans skyts særligt rettet mod Tyskland:

»Vi betaler alt mellem 70-90 pct. for at beskytte Europa, og det er fint. Selvfølgelig, de tager livet af os med deres handel. De tager livet af os med andre ting. De gør det umuligt at gøre forretninger i Europa. Og trods det, kommer de her og sælger deres Mercedesser og deres BMW’er. Og oven i det, de tager livet af os med Nato.«

Politisk rally i Montana den 5. juli.

6. Værre end Nafta

Ved et G7-møde i Canada i sidste måned talte de politiske ledere om handel, Trump sagde ifølge medierapporter her om Nato og den nordamerikanske frihandelsaftale, Nafta, som han har gjort til sin store syndebuk.

»Nato er lige så slemt som Nafta.«

G7-møde, den 8. og 9. juni i Quebec

Dette ikoniske billede fra G7-mødet i Canada i juni har udstillet Trumps sammenstød med sine politiske kollegaer. Foto: AP/CJesco Denzel

7. EU skabt for at udnytte USA

I relation til Trumps beskyldning om, at USA’s handelsaftaler med EU er uretfærdige, sagde Trump ved et politisk rally om EU:

»Den Europæiske Union blev selvfølgelig skabt for at udnytte USA. Og det ved I. Det kan vi ikke tillade.«

Politisk rally North Dakota, 28. juni

8. Frankrig ud af EU

Allerede inden sin indsættelse stod det klart, at præsident Trump ikke var en stor EU-tilhænger. Han støttede åbent brexit og forudså, at flere lande ville følge i Storbritanniens fodspor. Under et besøg i Washington fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron syntes Trump også at forsøge at hjælpe processen på vej.

»Hvorfor forlader du ikke EU?,« sagde han ifølge Washington Post til Macron og meddelte den franske præsident, at Frankrig i så fald kunne få en bedre handelsaftale med USA, end EU har i dag.

Washington, den 23. og 24. april

Trump kom, han skældte ud, og han lavede et selvmål – særligt i forhold til Nato Præsidenten har på sin første rejse til Europa undermineret sig selv og sine ministre og gjort det sværere for Europas ledere at levere uden at blive beskyldt for at være USA’s skødehunde.

9. Tyskland skylder Nato penge

Trumps kritik af, at mange Nato-medlemmer ikke bruger nok på penge på forsvar, er også blevet sagt af amerikanske præsidenter før ham. I 2014, efter Islamisk Stat havde taget dele af Irak, og Rusland havde annekteret Krim, erkendte alliancen, at sikkerhedsbilledet havde ændret sig og lovede hinanden at stoppe nedskæringer og arbejde på at bruge 2 pct. af BNP på forsvar inden 2024.

Trump synes dog at have opfattelsen af, at lande, der har brugt mindre end 2 pct., skylder Nato penge.

»Tyskland skylder store summer til Nato, og USA skal betales mere for det magtfulde og meget dyre forsvar, som det giver Tyskland,« har han udtalt.

Tweet, lørdag den 18. Marts 2017

10. Nato er forældet

Før indsættelse chokerede Trump alliancens medlemmer ved at kalde Nato forældret, hvilket han dog nogle måneder senere trak tilbage igen med den forklaring, at forsvarsalliancen havde ændret sig.

»Jeg har sagt i lang tid, at Nato har problemer: For det første, det er forældet, fordi det blev skabt for mange, mange år siden,« sagde han før sin indsættelse.

»Nu bekæmper de terrorisme. Jeg sagde, at det var forældet. Det er ikke længere forældet,« sagde præsidenten senere.

Udtalelser før sin indsættelse og senere på et pressemøde i Det Hvide Hus, 12. april 2017