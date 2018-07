Grænsespændinger: USA stopper canadiske fiskere i omstridt farvand

SAN FRANCISCO - USA’s grænse til Mexico har længe været genstand for politiske spændinger mellem de to lande, og nu er der også kurrer på tråden på grænsen mod nord.

Den canadiske regering undersøger rapporter om, at amerikanske grænsepatruljer har standset mere end 20 canadiske fiskerbåde og afhørt besætningen i det omstridte farvand nordøst for Maine.

Det kolde vand, der er rig på hummer, kammuslinger og torsk, har længe været en gråzone, som både USA eller Canada gør krav på, men hvor fiskere fra begge lande har fisket i årevis. I slutningen af juni begyndte de amerikanske grænsepatruljer imidlertid at forstyrre den mangeårige balance ved at standse både og kræve, at fiskere dokumenterede deres nationalitet.

Sagen kom frem, da den canadiske fiskeriforening fra Gran Manan skrev på Facebook, at en canadisk båd var blevet standset af amerikanske kystvagter, mens han fiskede i gråzonen.

Bådskipperen informerede dem, at det var »et canadisk fartøj, som lovligt fiskede i canadisk farvand,« skrev formanden Laurence Cook.

Til New York Times uddybede han og sagde, at ingen ser det som en stor international hændelse, men at mange undrer sig. De amerikanske kystvagter havde forklaret, at de var på jagt efter udokumenterede migranter. Området er dog ikke kendt som en stor migrantrute.

»De sagde, at det var rutinepatruljer, men det er de første rutinepatruljer i 25 år,« sagde Cook.

Sagen har også udløst undren i canadiske medier. I disse dage er der flere migranter, som forsøger at komme til Canada end omvendt. På en tegning i den canadiske avis, The Herald, joker en skipper med, at han havde fanget en masse hummere, der havde immigreret ulovligt, hvorfor han nu deporterede dem tilbage til Canada for at eksperdere deres sag.

Flere amerikanske fiskere har dog sagt, at de også er blevet standset og har forstået, at patruljerne sker som led en »øvelse langs USA’s grænse ved Maine.«

Rapporterne kommer imidlertid netop som forholdet mellem USA og Canada er koldere end det har været længe. Efter præsident Donald Trump har ramt Canada med straftold på aluminium og stål, har Canada svaret igen og indført straftold på en række amerikanske produkter.

Trump har ligeledes angrebet Canadas premierminister Justin Trudeau og kaldt ham »uærlig« og »svag,« og de uanmeldte, amerikanske patruljer i det omstridte farvand bidrager næppe til en bedre stemning.

En talsmand fra Canadas udenrigsministerium har udtalt, at det har bedt USA om en forklaring.