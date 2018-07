Trump stadig optimistisk omkring Nordkorea; beskylder Kina for negativt pres

SAN FRANCISCO - Det var mildest talt ikke de mest positive toner, der kom fra det nordkoreanske regime, efter et nyt besøg i Pyongyang fra USA’s udenrigsminister Mike Pompeo i sidste uge for at diskutere atomafrustning på den koreanske halvø.



Nordkoreanerne beskyldte Pompeo for at stille ensidige, gangsteragtige krav til Nordkorea om at opgive sine atomvåben og dermed forråde ånden i den nyligt indgåede hensigtserklæring fra Singapore mellem præsident Donald Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un.

Men mandag morgen erklærede Trump sig alligevel optimistisk omkring aftalens fremtid.

»Jeg har tillid til, at Kim Jong-un vil ære den kontrakt, som vi underskrev, og mere vigtigt, vores håndtryk. Vi blev enige om atomafrustning i Nordkorea,« skrev Trump mandag morgen i et tweet.

Her beskyldte han samtidig Kina for at bære ansvaret for Nordkoreas ændrede retorik.

»Kina, på den anden side, anvender muligvis negativt pres på aftalen, som følge af vores position på kinesisk handel. Håber det ikke.«

Toneskiftet fra Nordkorea, som stod i kontrast til Pompeos udmelding om et konstruktivt besøg, kom bare få dage efter, at Trump-regeringen ramte kinesiske varer med en ny omgang straftold.

Beijing svarede øjeblikkeligt igen ved at lægge straftold på en række amerikanske varer, men Trump var ikke den eneste, der spekulerede i, at Kina også gør brug af Nordkorea som en brik i denne eskalerende handelskrig.

»Jeg ser Kinas fingeraftryk over det hele,« sagde den republikanske senator, Lindsey Graham, søndag til Fox News: »Hvis jeg var præsident Trump, ville jeg ikke lade Kina bruge Nordkorea til få mig til at bakke i en handelsstrid. Vi har flere kugler, end de har, når det kommer til handel.«

Iagttagere mener dog, at problemet i lige så høj grad er, at Nordkorea i hensigtserklæringen kun har givet et løst løfte om at arbejde i retning af atomafrustning på den koreanske halvø.

Der er ingen tidsplan, og ”atomafrustning på den nordkoreanske halvø” er ikke klart defineret, hvilket kan være en udfordring, idet Nordkorea tidligere har ment, at det også indebærer, at USA som en atommagt skal trække sine tropper ud af Sydkorea.

Forhandlingsprocessen er dog stadig i gang. Pompeo enedes med nordkoreanerne om at nedsætte en arbejdsgruppe, men processen kan blive lang, og det vil tage endnu længere tid at implementere en mulig aftale, advarede Duveon Kim, en gæste senior fellow ved Future Forum i Korea til CNN.