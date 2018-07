Youtube-stjerner omkommet ved vandfald i Canada

En ulykke ved et vandfald i Canada kostede for nylig de tre Youtube-stjerner og eventyrere Ryker Gamble, Alexey Lyakh og Megan Scraper livet.

Trioen var en fast bestanddel af High On Life-kanalen på Youtube, hvor medlemmerne viser indhold fra deres ofte vovede rejseaktiviter fra eksotiske og ufremkommelige destinationer for at inspirere andre til at komme ud og opleve verden og leve i nuet, skriver The Guardian.

De tre, der var sidst i 20'erne og først i 30'erne, svømmede ved toppen af Shannon Falls i British Columbia, en canadisk provins, da ulykken skete, fremgår det af en notits, som Royal Canada Mounted Police offentliggjorde onsdag - dagen efter ulykken.

Faldt fra 62. etage: Vovehals og socialt fænomen er død

Vandfaldet er med sine 355 meter Canadas tredjestørste. I noten skriver politiet, at tre personer omkom, da de gled og faldt 30 meter, før de landede i vandet længere nede. Avisen Vancouver Sun mener at vide, at kvinden gled, og de andre omkom i forsøget på at redde hende.

Myndighederne har ikke bekræftet identiteterne på de omkomne, men fredag lagde de øvrige medlemmer af High On Life-gruppen, der har flere end 1 mio. følgere på Instagram og 500.000 Youtube-følgere, video på nettet, hvor de begræder tabet af deres tre venner.

I videoen hylder de »tre af de varmeste, sødeste, målrettede og mest udadvendte mennesker, man kunne forestille sig«.

Farlig trend koster liv: Flere unge går til ekstremer for en god selfie

To af de omkomne var desuden kendt i offentligheden som eventyrlystne vovehalse. I fjor skabte Gamble, Lyakh og et tredje medlem af gruppen, Justis Price Brown, nemlig overskrifter, da de blev udelukket fra USA i fem år efter bl.a. at have erkendt sig skyldige i at have gået rundt i forbudte områder i Yellowstone National Park. Gamble og Lyak måtte tilbringe syv dage i fængsel for overtrædelserne.

Det vides ikke, om de tre Youtube-stjerner var i færd med at lave optagelser til kanalen på stedet. Ikke desto mindre har ulykken været frisk benzin på bålet i en langvarig debat om unge, der udsætter sig selv for farlige situationer i forsøget på at knipse et godt billede til de sociale medier.

Som da den 26-årige klatrer Wu Yongning i fjor mistede livet efter at være faldet fra 62. etage for rullende kamera i forsøget på at vinde en udfordring, der kunne indbringe ham i omegnen af 100.000 kr.