Mike Pompeo på vej til besøg i Nordkorea: Trump tror på en ny, lysere fremtid

USA's præsident, Donald Trump, tror på, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, vil have en "ny, lysere fremtid" for sit land.

Det skriver USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, på Twitter forud for sit besøg i Nordkorea fredag.

Korea-halvøen: Nye aftaler og møder forstærker optøningen på Korea-halvøen i disse uger Aftaler om familiebesøg, nye fælles sportshold, motorveje og jernbaner – eksempler på integration. Samtidig arbejder Mattis og Pompeo med de militære og politiske udfordringer under rejser i regionen.

- Jeg har talt med præsidenten, mens vi begge var i luften. Præsidenten fortalte mig, at han tror på, at Kim Jong-un vil have en ny, lysere fremtid for folket i Nordkorea. Vi håber begge, at det er rigtigt, skriver Pompeo.

I Nordkorea skal Mike Pompeo drøfte atomafrustning på Den Koreanske Halvø med den nordkoreanske leder.

Besøget i Pyongyang bliver Pompeos tredje besøg i Nordkorea og det første siden et topmøde mellem Kim Jong-un og Donald Trump den 12. juni i Singapore.

Trump: Uden mig ville vi være i krig med Nordkorea nu

På topmødet indvilgede Kim Jong-un i at "arbejde for en atomafrustning på Den Koreanske Halvø".

Der blev dog ikke givet nogen oplysninger om, hvordan eller hvornår Nordkorea har tænkt sig at opgive sit atom- og missilprogram, der anses som en trussel mod USA.

I weekenden fortalte fem anonyme amerikanske embedsmænd til mediet NBC, at Nordkorea forsøger at føre USA bag lyset.

Ifølge en efterretningsrapport, som embedsmændene henviser til, formodes det, at Nordkorea er fortsat med at producere brændsel til atomvåben på forskellige steder i landet de seneste måneder.

Ifølge efterretningerne skal Nordkorea også have mindst ét skjult anlæg til berigelse af uran.

Hverken efterretningstjenesten CIA, det amerikanske udenrigsministerium eller Det Hvide Hus har ønsket at kommentere oplysningerne.

Mike Pompeo afviste også at kommentere sagen, da han natten til fredag dansk tid landede i Japan på et kort visit forud for weekendens besøg i Nordkorea.