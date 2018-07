USA vil bruge dna-test for at forene migrantbørn med forældre

SAN FRANCISCO - Amerikanske myndigheder er i gået i gang med at dna-teste op mod 3.000 migrantbørn for at genforene dem med deres familier.

Børnene blev taget fra deres forældre på grænsen til Mexico i forbindelse med præsident Donald Trumps nultolerancepolitik, hvor alle illegale voksne blev tilbageholdt for at blive tiltalt for ulovligt at have krydset ind på amerikansk jord.

I sidste uge beordrede en domstol imidlertid, at børn under fire år senest på tirsdag, den 10. juli, skal være genforenet med deres forældre, mens det for børn i alderen fire til 17 år senest skal være sket den 26. juli.

For at nå det, er det nødvendigt at bruge dna-test, frem for den normale mere langsomme metode om at indhente dåbsattester, sagde sundhedsminister Alex Azar torsdag i en briefing til amerikanske journalister.

Det skal også bekræfte, at forældre og børn, der er ankommet sammen, virkelig er relaterede.

»Vi vil overholde domstolens deadline. Vi har en plan for at få jobbet gjort, mens vi sikrer, at børn i vores varetægt er sikre,« sagde ministeren, som afviste, at der var rod i registrereingen af børns identitet, og hvor deres forældre opholder sig.

Sundhedsminister Alex Azar (tv.) ser her sammen med USA's førstedame, Melania Trump, under et besøg i sidste måned på et center for uledsagede migrantbørn i McAllen, Texas. Foto: AP/Andrew Harnik

Ministeren fortalte også, at den amerikanske stat i øjeblikket har 11.800 mindreårige i sin varetægt. Knap 3.000 af dem er blevet separeret fra deres familier. Heraf er omkring 100 under fem år.

Selvom Trump i forrige uge som følge af et højlydt ramaskrig underskrev et dekret, der stoppede opsplitningen af familier, sidder disse børn stadig ”fast” i børnecentre og ved ikke, hvornår de ser deres forældre igen.

Situationen fik i weekenden tusinder af amerikanere til at gå på gaden og protestere i byer på tværs af USA.