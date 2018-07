Republikansk Alabama-krise gentager sig: Illinois-nazist valgt som kongreskandidat

SAN FRANCISCO

Der er tilsyneladende tale om en situation, hvor Det Republikanske Parti i Illinois har sovet gevaldigt i timen.

Men det er lykkes en erklæret nazist at blive republikanernes kandidat til Den amerikanske Kongres i delstatens 3. distrikt.

Arthur Jones, der tidligere har været leder af Det Amerikanske Nazistparti, er en holocaustbenægter, kalder sydstatsflaget et symbol på »hvid stolthed,« og har ifølge amerikanske medier været involveret i seks racistiske grupper.

Det er ikke første gang, at den 70-årige har stillet op, men denne gang var der ingen republikanske modkandidater.

»Selv hvis kun jeg selv og min hustru havde stemt på mig, ville jeg have vundet primærvalget. Det Republikanske Parti jokkede virkelig i det,« sagde Jones i et interview.

Resultater har udløst flere negative overskrifter for på tværs af USA og har fået Ted Cruz, et fremtrædende republikansk senatsmedlem fra Texas, til at opfordre borgere i Illinois til at stemme demokratisk.

»Dette er forfærdeligt,« skrev han i et tweet: »en erklæret nazist stiller op til Kongressen. Til alle gode folk i Illinois. I har to fornuftige mulighed: skriv ind og foreslå en anden kandidat. Eller stem på en demokrat. Dette intolerante fjols bør få NUL stemmer.«

Også den republikanske guvernør i delstaten, Bruce Rauner, har tager afstand. Dog først efter, at hans demokratiske udfordrer ved det kommende guvernørvalg, Jay Pritzker, kritiserede hans tavshed.

»Denne mand burde aldrig få sit navn på en stemmeseddel,« sagde Rauner tirsdag til en lokal tv-station, WCIA: »Vi har bedt ham om at træde tilbage. Han burde træde tilbage. En anden burde stille op imod ham.«

Rauner sagde tilbage i februar, at der ikke var plads til nazister i partiet, men trods det sørgede partiet ikke for at stille en anden kandidat op.

Der er på nogle måder tale om en parallel til et suppleringsvalg til Senatet i Alabama sidste år, der gav republikanerne en stor, moralsk hovedpine.

USA’s mest omstridte og udskældte mand har erklæret krig mod alt og alle Trods en stribe sexanklager, men takket være støtte fra Trump, er en omstridt tidligere højesteretspræsident favorit til at blive Alabamas senator.

Her vandt dommeren Roy Moore det republikanske opgør mod en mere moderat republikaner om at blive partiets kandidat. Det skete selvom flere kvinder forinden havde beskyldt Moore for flere år tidligere at have chikaneret - eller forgrebet sig på dem seksuelt; nogle af dem mens de var mindreårige. Han fik opbakning fra præsident Donald Trump, men andre republikanere tog afstand og delstaten endte med at give senatspladsen til en demokrat.

Arthur Jones ventes dog ikke at have store chancer for at vinde. Det 3. distrikt i Illinois har været på demokratiske hænder siden 1975, men sagen er ikke desto mindre pinlig for republikanerne.