Trods advarsler: Trump planlægger et møde med Putin på tomandshånd

SAN FRANCISCO – Når USA’s præsident Donald Trump den 16. juli mødes med sin russiske kollega, Vladimir Putin i Helsinki, Finland, begynder de to ledere med et møde på tomandshånd, fortæller en amerikansk regeringskilde.

Nære rådgivere vil først få lov til at komme ind, efter de to har haft tid til at diskutere verdenssituationen uden at andre lytter med.

Topmødet, som er det første formelle møde mellem Putin og Trump og vil finde sted på præsidentpaladset i den finske hovedstad, vil fortsætte med et bilateralt møde og derefter med en arbejdsfrokost.

Efter planen skal de både diskutere forskellige aftaler om våbenkontrol, Ukraine, Syrien og Ruslands indblanding i det amerikanske valg.

Trump og Putin har kurs mod topmøde med undersøiske skær Topmødet i Helsinki i midten af juli kan få stor symbolsk betydning og vil give de to præsidenter masser af tv-tid, men om det kan producere varige resultater er mere tvivlsomt.

Trumps nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton har også sagt til tv-stationen CBS, at målet med mødet er, at give de to ledere en chance for at sætte sig ned sammen og tale om, hvor de står på en række forskellige emner.

Der er strukturelt tale om en kopi af fremgangsmåde fra Trumps topmøde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Singapore i sidste måned. Her begyndte præsidenten også med et møde med Kim Jong-un på tomandshånd, hvilket betyder, at ingen ud over de to ved, hvad der præcist blev sagt.

Det bekymrer udenrigspolitiske eksperter, der frygter, at Trump vil give indrømmelser på samme måde, som han gjorde det til Kim Jong-un, da Trump lovede at stoppe de mangeårige militærøvelser med Sydkorea, som sydkoreanerne ser som vigtige for deres sikkerhed.

Derfor frygter Europa Trumps Helsinki-møde med Putin

De seneste uger har Trump bl.a. indikeret, at russerne, trods udmeldinger om det modsatte fra amerikanske efterretningsmyndigheder, ikke blandede sig i det amerikanske præsidentvalg. Han har antydet, at Rusland har en legitim ret til at den ukrainske halvø Krim, fordi folk på Krim taler russisk. Han har også hævdet, at tidligere præsident Barack Obama gav halvøen til Rusland, selvom det var russerne, der gik ind og indlemmede den.

Trump har argumenteret med, at et personligt forhold til Putin kan give resultater, som andre ledere ikke har kunnet levere.

»Jeg kunne sige: vil du gøre mig en tjeneste. Træk jer ud af Syrien. Gør mig en tjeneste: Træk jer ud af Ukraine,« sagde Trump i et interview med Fox News efter Singapore-topmødet.

Det var ikke klart, om Trump her talte om Krim, det østlige Ukraine eller begge dele.

Inden topmødet mødes Trump desuden med Finlands præsident, Sauli Niinistö, der er vært for mødet.