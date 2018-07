USA fejrer uafhængighedsdag med bundrekord i stoltheden over at være amerikaner

SAN FRANCISCO

Over hele USA’s fejrer amerikanere i dag landets uafhængighed med farverige parader igennem byer, med hamburgere og hotdogs og med fest og fyrværkeri.

Det er dagen, hvor de fleste holder fri. Hvor butikker i verdens kapitalistiske centrum lukker tidligt. Og hvor det amerikanske flag ses blafre i vinden på tværs af nationane.

Men bag festligheden er stoltheden over at være amerikaner falmet.

En ny måling fra Gallup viser, at kun 47 pct. i dag er ekstrem stolte af at være amerikanere, og det er første gang i de 18 år, hvor Gallup har lavet målingen, at det tal er under 50 pct.

Det var i forvejen en bundrekord, da bare 51 pct. i 2017 sagde, at de var ekstrem stolte. Nu er tallet faldet med yderligere 4 procentpoint.

Forklaringen er ikke overraskende præsident Donald Trump og hans politiske kurs, som splitter USA mere end nogensinde.

Mens der er flere republikanske vælgere, der føler sig stolte, er følelsen styrtdykket blandt demokrater.

Mange amerikanere hænger flag op 4. juli, når USA fejrer sin uafhængighedsdag. Foto: Heidi Plougsgaard

Men selvom stoltheden er skrumpet, tror de fleste stadig på deres land og de værdier, som USA står for.

»Jeg er stadig meget stolt. USA er stadig et af de lande, der giver mest frihed og giver flest muligheder,« siger Dave Barnette, en 62-årig, som netop har afsluttet sin morgenløbetur og nu køler af med en kop kaffe uden for Coffee House i Oakland, California.

»Men jeg vil ikke forsøge at gøre tingene bedre end de er. USA har mange problemer lige nu, og jeg tror, at de interne politiske magtkampe og den grimme retorik bliver værre.«

Linda Koretz, der har været i Traders Joe’s for at handle ind til en grillaften med venner, siger, at hun er en stolt amerikaner, men i dag kan hun ikke lade være med at undskylde for USA’s opførsel, når hun er i udlandet.

»Se hvordan vi behandler flygtninge. Se vores indrejseforbud mod muslimer. Uanset hvad regeringen siger, er det det, det er,« siger den 71-årige, der betragter sig selv som socialt progressivt, men økonomisk konservativ.

»Lige nu skaber vi et USA, som er mere ulige og mere racistisk. Økonomisk går det også den forkerte vej, hvor flere har mere, og bunden vokser. Jeg frygter, hvad der bliver det næste, men håber, at der ikke bliver for meget uro,« siger hun og reflekterer over, at USA er bygget på folkeligt oprør.

»På en måde er det, hvad vi fejrer i dag,« ler Koetz.

Jeg er stolt af at være amerikaner, men ikke så stolt, som jeg har været, siger Brandi Robertsen, en 28-årig advokat, som netop har handlet ind til en 4. juli fest med familie og venner. Foto: Heidi Plougsgaard

En 39-årig salgsassistent på et apotek, som foretrækker kun at kalde sig selv AG, siger, at hun siden Trumps indsættelse har set mere racisme.

»Det er ikke eksploderet, men man kan se, at dets grimme hoved oftere dukker op over overfladen igen. Jeg er stadig stolt over at sige, at jeg er født her. At være amerikaner er et privilegie, men lige nu er jeg ikke så stolt, som jeg plejer at være,« siger den sorte kvinde.

Uden for Safeway kommer Brandi Robertsen, 28, rullende med en indkøbsvogn med solsikkeblomster og ribben til grillen. Hun har det på samme måde, men har tiltro til at det amerikanske demokrati kan overleve alt.

»Jeg er advokat, og jeg er overbevist om, at vores forfatning, vores system med organer, som kontrollere hinanden, vil opretholde vores demokrati og vores værdier. Det kan selv Trump ikke ødelægge,« konkluderer hun.

Ifølge Gallups målinger toppede stoltheden over at være amerikaner i 2003, da 70 pct. beskrev sig selv som meget stolte. I 2015 faldt tallet for første gang til under 55 pct.

Opdelt på grupper, er hvide mænd og personer over 50 år i dag mere stolte, mens tallet falder blandt kvinder, personer under 50 år og andre befolkningsgrupper end hvide.