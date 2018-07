Ingen særbehandling: Trump-regering skrotter endnu en Obama-lov

SAN FRANCISCO

Trump-regeringen har markeret sig ved tilbagerulle den ene lov fra Obama-æren efter den anden, og trenden fortsætter.

Ifølge flere amerikanske medier planlægger den amerikanske regering at fortælle landets highschools, colleges og universiteter, at de ikke længere bør give positiv særbehandling til minoritetsgrupper ved fordeling af pladser for at fremme mangfoldigheden.

Justitsminister Jeff Sessions har allerede skrottet en række vejledende dokumenter, som han mener går ud over, hvad forfatningen kræver. I stedet vil regeringen ifølge New York Times vende tilbage til anbefalinger fra præsident George W. Bush-tiden, som »stærkt opfordrer skoler til at bruge race-neutrale metoder.« Altså ingen positiv særbehandling.

Skridtet kommer netop som Harvard Universitet, en af USA’s mest prestigiøse skoler, er fanget i et omblæst retsopgør om, hvorvidt det med sine optagelsesmetoder har diskrimineret asiatiske amerikanere.

USA's justitsminister Jeff Sessins. Foto: AP/Alex Wong

For borgerrettighedsgrupper er det blevet en ny frontlinje i kampen for lige rettigheder, og mange ser Trump-regeringens skridt som del af et bredere værdiopgør for at rulle flere års fremskridt tilbage.

USA’s forfatningsdomstol har af flere omgange bakket op om positiv særbehandling, men eftersom Anthony Kennedy, en af USA’s ni højesteretsdommere, nu går på pension, vil det muligvis ændre sig.

Kennedy var den afgørende stemme, da forfatningsdomstolen i 2016 senest bakkede dette op, men hans afgang giver præsident Donald Trump mulighed for at nominere en ny dommer, som har en mere konservativ mening på området.

I forvejen har justitsministeriet under Trump iværksat sin egen undersøgelse af Harvards optagelsespolitik, som har øget mangfoldigheden blandt studerende til nye højder.

Ilya Shapiro, en senior fellow i forfatningsstudier ved den konservative tænketank, Cato Institute, forudser, at Harvard-sagen kan ende ved forfatningsdomstolen om halvandet til to år.

»Efter Kennedys afgang er det bestemt et område, hvor loven meget vel kan ændre sig,« sagde Shapiro til Politico.

Studerende fra Harvard fejrer deres eksamen ved en afslutningsceremoni. Foto: AP/Michael Dwyer

Ideen om at give underprivilegerede grupper særbehandling optrådte første gang i et dekret fra præsident John F. Kennedy i 1961 om at hyre private leverandører. Emnet har dog altid været kontroversielt. Kritikere har kaldt det omvendt diskrimination, og adskillige sager er endt ved forfatningsdomstolen, der bl.a. er gået imod skolers brug af racekvoter.

Skoler har dog i dag lov til at gøre race til et af flere kriterier i forbindelse med regler for optagelse.