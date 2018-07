Det Hvide Hus sagde først nej, men flager nu alligevel på halvt for dræbte journalister

SAN FRANCISCO



Det Hvide Hus hejste tirsdag flaget på halvt til minde om de fire journalister og en salgsassistent, som torsdag blev skudt ned i koldt blod på en avisredaktion i Annapolis, Maryland.

Beslutningen blev dog først taget, efter at Gavin Buckley, borgmesteren i den tragedieramte by, offentligt havde beklaget, at Det Hvide Hus havde afvist en anmodning via delstatens kongresmedlemmer.

»Jeg er selvfølgelig skuffet. Hvad er skæringslinjen for en tragedie,« sagde borgmesteren mandag og fortsatte: »Dette var et angreb mod pressen. Det var et angreb mod ytringsfrihed. Det er ligeså vigtigt som nogen anden tragedie.«

Der har også lydt kritik fra andre sider. Den tidligere leder af Demokraternes Nationalkomite, Donna Brazille, skrev på Twitter, at præsidenten skulle skamme sig.

Folk gik fredag på gaden i Annapolis for at mindes de dræbte. Foto: AP

Om det var dette, der fik Det Hvide Hus til at lave en kovending eller noget andet, er uklart, men sent mandag fik Buckley et opkald fra Det Hvide Hus talskvinde, Sarah Sanders, om at flag på føderale bygninger tirsdag ville gå på halvt indtil solnedgang.

Præsident Donald Trump sagde samtidig i en meddelelse:

»Vores nation deler sorgen over de ramte i skyderiet på avisen Capital Gazette i Annapolis, Maryland. Amerikanere på tværs af nationen er forenet i sin bøn til Gud om at tage imod ofrene og bringe lindring til deres familier og venner.«

Fem ansatte på avisen døde, da en attentatmand, der er blevet identificeret som den 38-årige Jarrod Ramos, gik ind på avisen med en riffel og skød så mange, som han kunne, inden politiet dukkede op i løbet af bare 60 sekunder.

Forinden havde han blokeret bagudgangen, så det var umuligt for folk at løbe væk fra ham.

Ramos havde i årene op til angrebet flere gange også sendt trusler til avisen via sociale medier. På dagen havde sendte han en række breve til en officielle personer i byen, hvor han udpenslede sine blodige planer, men de blev først modtaget, da det var for sent.

De fem dræbte: Rob Hiaasen, Wendi Winters, John McNamara, Rebecca Smith og Gerald Fischman. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge amerikanske avisrapporter beklagede Trump sig på dagen over, at han formentlig ville blive givet skylden for angrebet som følge af hans mange verbale angreb mod pressen.

Han har gentagne gange stemplet amerikanske medier som en fjende af folket og i flæng omtalt medier, som leverer kritisk journalistik som fake news.

Bortset fra nogle enkelte kommentarer har de fleste medier dog dækket tragedien som et angreb fra en sindssyg person.

Trump har tidligere beordret flaget sænket på halvt ved fire masseskyderier, herunder skyderiet i Las Vegas sidste år, hvor 58 blev dræbt, i kirkeskyderiet i Sutherland Springs, Texas, hvor 26 blev dræbt, samt i de to skoleskyderier i henholdsvis Parkland, Florida, hvor 17 blev dræbt, og i Santa Fe, Texas, hvor 10 blev dræbt.

Skiftende amerikanske præsidenter har altid skullet balancere mellem at beslutte, om der er tale om forfærdelige forbrydelser eller nationale tragedier, som skal markeres på tværs af nationen ved at hejse flaget på halvt.