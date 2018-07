Trump: Uden mig ville vi være i krig med Nordkorea nu

SAN FRANCISCO

Præsident Donald Trump sagde tirsdag, at USA ville være i krig med Nordkorea nu, hvis det ikke var for hans indsats.

Han hævdede også, at samtalerne med det nordkoreanske regime peger i den rigtige retning.

»Mange gode samtaler med Nordkorea. Det går godt. I mellemtiden; ingen raketaffyringer eller atomtest i otte måneder. Hele Asien er henrykt. Kun oppositionspartiet, som inkluderer Fake News, beklager sig. Hvis ikke for mig, ville vi nu være i krig med Nordkorea,« skrev præsidenten i et tweet.

Med sin positive vurdering synes Trump at tilsidesætte vurderinger fra USA's egne efterretningstjenester.

Kilder i forsvarets efterretningstjeneste har meldt om, at Nordkorea ingen intentioner har om at efterleve sin foreløbige hensigtserklæring om at arbejde mod en total atomafrustning på den koreanske halvø.

Amerikansk embedsmand om Nordkorea: »Der er utvetydige beviser på, at de forsøger at bedrage USA«

I sidste uge udtalte anonyme embedsmænd til NBC, på baggrund af briefinger fra CIA og andre efterretningstjenester, at der ingen beviser var for, at Nordkorea havde gjort noget for at reducere sine lagre eller stoppet produktionen.

Nyerhvervede beviser pegede tværtimod i retning af, at regimet forbereder at føre USA bag lyset i forhold til sine våbenlagere og har hemmelige atomanlæg, som det hidtil ikke har oplyst om.

Ikke desto mindre er præsidenten løbende kommet med overstrømmende meldinger om, hvor godt det går.

Kort efter sin hjemkomst fra topmødet i Singapore skrev han på Twitter, at Nordkorea ikke længere udgjorde en atomtrussel.

Trumps seneste melding kommer to dage før, at USA’ udenrigsminister, Mike Pompeo, tager på sin tredje rejse til Pyongyang for at begynde forhandlingerne om at effektuere den hensigtserklæring, som Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, underskrev ved et topmøde i Singapore i sidste måned.

USA har otte gange tidligere gennem historien indgået aftaler med Nordkorea om nedrustning, men de er alle faldet til jorden, fordi Pyongyang ikke levede op til aftalerne.