Medie afslører: Det Hvide Hus har skrevet lovudkast til at knuse WTO

Et lækket udkast til en lovforslag viser, hvor langt Trump-regeringen er kommet i sine overvejelser om at svække sin opbakning til verdenshandelsorganisationen, WTO, fortæller tv-stationen Axios.

Udkastet kaldet ”Lov om fair og gensidig told,” som Axios har en kopi af, ville give Trump beføjelser til at ignorere fundamentale WTO-principper og forhandle toldsatser individuelt med andre lande.

Der lægges bl.a. op til, at USA skal kunne ignorere princippet om, at ”mest favoriserede nationer (MFN)” ikke kan sænke tolden over for hinanden, uden at give andre de samme fordele.

Der lægges også op til at opgive en aftale om bundtold, som er en begrænsning, som alle WTO-medlemmer har accepteret.

Der er tale om skridt, som ville svare til at trække USA ud af WTO uden at gøre det officielt og efterlade organisationen hivende efter vejret.

Ifølge Axios blev præsidenten briefing om udkastet i maj.

Selv personer, der skrev udkastet, er dog skeptiske over for, at det nogen sinde kan realiseres. Angiveligt har Trumps handelsrådgiver Peter Navarro sagt, at forslaget ikke har nogen chance for at blive godkendt i Kongressen, sådan som sådan en ændring ville kræve.



Talsmand i Det hvide Hus, Lindsay Walters, har udtalt til Axios, at Trump har bedt om ideer til at håndtere forskelle i toldsatser, som præsidenten opfatter som retfærdige, men Walters afviste, at udkastet var noget, som Det Hvide Hus har planer om at fremlægge.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at præsidenten er frustreret over uretfærdige, ulige toldsatser, som stiller USA dårligere. Han har bedt sit hold udvikle ideer til at håndtere dette og til at tilskynde lande til at sænke deres toldsatser. Det nuværende system giver hverken USA nogen mulighed for at presse eller andre lande nogen tilskyndelse til at acceptere,« sagde Walters.

Trump har flere gange sagt, at han på det famøse G7-møde i Canada i sidste måned foreslog sine kollegaer, at de alle sænkede deres told over for hinanden, men at ingen var interesseret i at diskutere forslaget. Det er af USA’s konservative presse blevet fremlagt som et bevis for, at der ikke er vilje til at gøre dette i andre lande.

Det tager dog ikke højde for, at det faktisk ikke er muligt for syv store nationer under WTO-reglerne, uden at de giver andre lande de samme fordele. Trumps ide tager heller ikke højde for, at alle EU-lande har fælles toldsatser, hvorfor de europæiske G7-lande, Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien, ikke kan indgå særaftaler med USA.