Albright om Trump: »Den mest udemokratiske præsident i moderne amerikansk historie«

SAN FRANCISCO – Madeleine Albright, tidligere udenrigsminister under præsident Bill Clinton, har kaldt Donald Trump »den mest udemokratiske præsident i moderne amerikansk historie.«

Beskrivelsen af USA’s siddende præsident blev givet under et interview på BBC søndag, da hun blev interviewet om hendes nye bog: ”Facisme: en advarsel."

»Jeg mener ikke, at han er fascist,« sagde hun her om Trump og fortsatte: »Men jeg mener, at han er den mest udemokratiske præsident i moderne amerikanske historie, og det bekymrer mig.«

»Og for resten, det er ikke let for en tidligere diplomat at befinde sig i udlandet og kritisere ens egen præsident,« tilføjede hun.

Albright, som er født i det daværende Tjekkoslovakiet, to år før Tysklands diktator Adolf Hitler kom til magten, sagde, at hun skrev bogen som en advarsel mod ting, som »sker, ikke bare i USA, men flere steder i verden«.

»Fascisme er svært at definere, men en fascistisk leder er en person, som identificerer sig selv med en gruppe, en stamme af en slags, med henblik på at isolere andre befolkningsgrupper, som er uenige. Ultimativt er en fascistisk leder en person, som er parat til at bruge vold for at nå sit mål,« sagde hun.

»Jeg mener ikke, at Trump er en fascistisk leder, men hans holdning til ytringsfrihed og mediernes rolle og hans tilsidesættelse af vores institutioner bekymrer mig.«