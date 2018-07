USA: Familier opkræves store summer for at få separerede migrantbørn tilbage

SAN FRANCISCO – Familier, som er blevet splittet op som følge af Trump-regeringens nultolerancepolitik for illegale migranter ved grænsen til Mexico, skal betale store regninger for at få deres børn tilbage.

De mere end 2.000 børn, der er blevet tage fra deres forældre, er blevet spredt ud på centre i hele USA.

I flere tilfælde er pårørende bosiddende i USA blevet kontaktet med henblik på at overtage ansvaret for børnene, indtil deres forældre bliver løsladt eller deporteret afhængig af deres asylansøgninger. Men et godt hjerte er ikke nok.

Ud over et tungt bureaukrati for at bevise, at de er relaterede, er flere familier blevet mødt med store regninger, skriver New York Times.

En bygarbejder i Los Angeles, som forsørger sine hustru og tre børn på en månedlig indkomst på 3.000 dollar (19.000 kr.) fortalte avisen, at han skulle betale 1.800 dollar (11.500 kr.) for transportere et familiemedlem fra Houston til Los Angeles.

Bygarbejderen spurgte, om hun ikke i stedet kunne blive sat på en bus, hvilket er langt billigere, men fik nej.

Særligt billeder som disse har vakt forargelse. Børn ligger på madreaser på gulvet i noget, der ligner et kæmpe bur. Foto: Ritzau Scanpix/Handout

I et andet tilfælde skulle en kvinde med rødder i El Salvador betale 4.000 dollar (25.600 kr.) for at få en niece fløjet fra et center i Texas til Californien.

I forvejen er der rapporter om, at flere tilbageholdte illegale migranter er blevet mødt med krav om at opgive deres asylansøgninger, hvis de vil se deres børn.

Trump-regeringen standsede i forrige uge sin separationspolitik som følge af et ramaskrig, men det har ikke gjort noget for at hjælpe de familier og særligt børn, som alllerede er blevet splittet op.

En domstol i Californien gav i sidste uge Trump-regeringen 30 dage til at genforene alle familier med hinanden, hvilket regeringen har meddelt, kan blive svært at overholde.

I weekenden demonstrerede titusinder af amerikanere i byer på tværs af USA i protest mod, at regeringen behandler familier på denne måde.