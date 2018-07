Dansk mand anholdt for at stå bag skovbrand i USA

En dansk statsborger er blevet anholdt af politiet i den amerikanske delstat Colorado. Han sigtes for at have forårsaget en stor skovbrand, skriver The Denver Post og nyhedsbureauet UPI.

Anholdelsen af den 52-årige mand skete lørdag i forbindelse med efterforskningen af en brand, der har hærget et større område i den sydlige del af staten.

Branden opstod onsdag i sidste uge, og flere end 2000 huse blev evakueret, ligesom 500 brandfolk blev sat ind på opgaven, rapporterer flere medier.

Umiddelbart mener myndighederne, at der er tale om et uheld eller uforsigtighed.

- Så vidt vi ved, gjorde han det ikke med vilje, siger en talsperson for Costilla County Sheriff's Office til avisen The Denver Post.

Naturbranden er opstået i et forholdsvist øde og bjergrigt område cirka tre timers kørsel syd for Denver. Det ligger tæt på nationalparken Great Sand Dunes.

Adskillige medier har beskæftiget sig med sagen. Også de amerikanske udlændingemyndigheder er involveret, idet danskeren kan blive udvist. Selve anholdelsen skete uden dramatik, har sheriffens kontor oplyst på Facebook.

På sociale medier har den 52-årige i øvrigt givet udtryk for en generel mistillid til myndigheder, ligesom han erklærer sig som anarkist. Han bryder sig ikke om jøder, støtter retten til at bære våben og er fortaler for fri marihuana, fremgår det af hans opslag, rapporteres det.