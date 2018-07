Video: Spektakulært vejrfænomen fanget over Michigan

En borger i den amerikanske stat Michigan var søndag en nede ved en af områdets store søer. Her blev hun vidne til et særligt vejrfænomen, hvor vand og skyer faktisk stod i et.

Filmen er blev delt af det lokale medie UpNorthLive, og opslaget er på under to timer blev delt mere 2.100 gange og nærmer sig 100.000 visninger.

Hos DMI fortæller vagthavende meteorolog Martin Lindberg, at fænomenet kaldes Arcus Cloud eller rullesky på dansk.

»Det er et fænomen, som kommer på forkanten af et uvejr. I det her tilfælde ser den ud til samtidig med at den bevæger sig hen over søen også at suge fugt fra søen op, så der regnskyerne bliver endnu tungere. Det er en ret flot film,« siger han, da han har set filmen.

Ifølge Martin Lindberg er fænomenet ikke helt ualmindeligt i Danmark. I sommeren 2017 rullede samme fænomen ind flere steder i Danmark.