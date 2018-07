Det gik vildt for sig i den amerikanske storby Portland i staten Oregon på vestkysten, da den højrenationle gruppe Patriot Prayer lørdag gennemførte en demonstration i byen.

Politiet måtte tage ikkedødelig ammunition i brug for at skille demonstranter fra den højrenationale demonstration og antifascistiske moddemonstranter fra hinanden.

Det skriver flere internationale medier, bl.a. The Guardian og CBS News.

Patriot Prayer demonstration var organiseret af Joey Gibson, som foruden at være grundlægger af Patriot Prayer også stiller op til som kandidat til at blive valgt ind i det amerikanske senat for Republikanerne.

På forhånd havde Joey Gibson fået tilladelse til at gennemføre demonstrationen, som dermed blev set som lovlig. Det blev dog ikke vel modtaget blandt nogle på den politiske venstrefløj, som havde arrangeret moddemonstrationer.

Det førte hurtigt til sammenstød, hvor der blandt andet blev kastet med æg, fyrværkeri og sten, hvilket fik det lokale politi til at erklære demonstrationerne for optøjer. Det gav dem mulighed for at gribe til magtanvendelse, bl.a. ved at affyre den føromtalte ikkedødelige ammunition mod de to grupper.

The Guardian melder, at ni personer blev anholdt i forbindelse med optøjerne. Deltagere i Patriot Prayer-demonstrationen beskyldte ifølge avisen efterfølgende politiet for at have ledt dem i en fælde, ved at tage demonstranternes våben og hyrde dem i retning af moddemonstranterne.

Hos politiet mener man, at man gav Patriot Prayer-demonstrationen mulighed for at demonstrere, som det er foreskrevet i den amerikanske forfatning.

»Portlands politi planlagde rundt om dagens demonstration, så folk kunne bruge deres ytrings- og forsamlingsfrihed. Men da først projektiler som fyrværkeri, æg, sten, falsker og byggeudstyr blev kastet, og folk kom til skade, måtte vi beordre folk til at sprede sig,« udtaler stedfortrædende politichef Bob Day i en pressemeddelelse.

Her under kan du se video med scener fra optøjerne.