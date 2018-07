Man skulle tro, at når man gerne vil sælge en barberskraber til folk, ville det give bedst mening, at vise skraberen rent faktisk barbere hår af kroppen.

Men mens mange reklamer for skrabere til mænd viser forskellige kendiser barbere deres skæg, har tendensen for kvinder været, at reklamerne viser en skraber køre over i forvejen glatte ben. Ifølge det amerikanske mærke Billie, har man i de seneste 100 år vist reklamer målrettet kvinder, hvor modellerne i forvejen havde glatbarberede ben.

Det skriver flere internationale, bl.a. BBC.

Grunden til at Billie skriver som de gør, er at firmaet netop har lanceret en reklamevideo, hvor de hylder kropsbehåring, uanset om det er der eller ej.

»Når forskellige mærker lader som om kvinder har hårløse kroppe, er den en form for bodyshaming, der siger: "Du skal skamme dig over at have kropsbehåring,« har medskaberen Georgina Gooley sagt til det amerikanske modemagasin Glamour.

Det kan virke modstridende, at man som sælger af skrabere, ikke vil opfordre kvinder til at benytte dem, men sådan ser medskaberen det ikke.

»Barbering af kropshår er et personligt valg, og ingen skal fortælle kvinder, hvad de skal gøre med deres hår,« siger hun til Glamour.

I stedet satser firmaet på følgende slogan: "Hvis og når du føler for at barbere dig, så er vi her."

I reklamen er det da heller ikke alle kvinder, der er glatbarberet, når den er slut. Du kan se reklamen her under.

Reklamen har vakt begejstring på sociale medier. På Facebook skriver brugeren Vix Bartram eksempelvis:

»Hvor er den her reklame god. Endelig noget ærlighed om kvinder.«

Nogle er dog ikke store fans af reklamen.

»Jeg har virkelig ikke lyst til at se nogens hår blokere skraberen, uanset køn,« skriver brugeren Jill Penhorwood.