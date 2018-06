Trump vil annoncere sit bud på ny højesteretsdommer 9. juli

USA's præsident, Donald Trump, vil den 9. juli annoncere, hvem han nominerer til den ledige post i højesteret, efter at dommer Anthony Kennedy har meddelt, at han går på pension.

Præsidenten har allerede lavet en liste med fem kandidater, inklusive to kvinder, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Donald Trump tilføjer, at han måske vil have samtaler med yderligere to bejlere til den vigtige post inden annonceringen.

Præsidenten understreger, at han ikke har tænkt sig at spørge kandidaterne, hvorvidt de har tænkt sig at omstøde Roe imod Wade-dommen fra 1973, der gav kvinder ret til abort.

- Det er ikke et spørgsmål, jeg har tænkt mig at stille. Jeg synes, det er upassende at diskutere, siger præsidenten ifølge AP.

Han vil heller ikke diskutere homoseksuelles rettigheder med kandidaterne, inden han træffer sin beslutning.

Udtalelserne faldt om bord på Air Force One fredag, da præsidenten satte kursen mod sin private golfklub i New Jersey.

81-årige Anthony Kennedy meddelte tidligere på ugen, at han trækker sig fra USA's ypperste domstol.

Han har været kendt for at være en svingstemme i USA's højesteret.

Anthony Kennedy blev udpeget til domstolen af den tidligere republikanske præsident Ronald Reagan i 1988.

Siden har han været tungen på vægtskålen i en række skelsættende sager.

Han var således med til at sikre seksuelle mindretals rettigheder og retten til abort.

Mange demokrater frygter, at Donald Trump vil benytte åbningen til at rykke højesteret i en mere konservativ retning.

Når Trump har udpeget sin kandidat, skal vedkommende godkendes i Senatet.

Her har Republikanerne kun et snævert flertal. Dermed kan de moderate republikaneres stemme blive afgørende under en kommende afstemning.

Trump-administrationen håber, at en ny højesteretsdommer vil være godkendt i september.