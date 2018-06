Avis måtte dække drabet på egne ansatte: Gerningsmand barrikaderede udgangen, så ingen kunne undslippe

»I dag har vi ingen ord.«

Avisen Capital Gazette lod fredag en hel side stå blank i den sektion, hvor man normalt finder avisens leder og debatindlæg om verdens og lokalområdets begivenheder. Tilbage i tryksværten stod blot den ovenstående sætning samt navnene på de fem medarbejdere, der torsdag aften dansk tid mistede livet på nyhedsredaktionen.

Politiet i Annapolis har fredag bekræftet navnet på den mistænkte, som man mener åbnede ild mod mediet. Det er den 38-årige Jarrod Ramos, som har en historik med fejder med den specifikke lokalavis. Ramos tabte i 2012 en injuriesag mod Capital Gazette, der tilbage i 2011 i en artikel havde afsløret, at Ramos havde erklæret sig skyldig i chikane mod en kvinde gennem sociale medier. Han udsendte rutinemæssigt tweets om avisen og dens skribenter af ubehagelig karakter.

Torsdag blev der slået fysisk til mod avisen. Gerningsmanden var bevæbnet med røgbomber og en såkaldt pump-action shotgun, som han havde erhvervet sig på lovlig vis et år forinden, er det fredag kommet frem på et pressemøde.

Attentatmand gik målrettet efter at dræbe journalister på amerikansk avis

Den mistænkte er den 38-årige Jarrod Ramos, som nu er sigtet for fem drab. Foto: Anne Arundel Police/Reuters

Der er to måder at komme ind og ud af Capital Gazette på. Ifølge sagens anklager, Wes Adams, sørgede gerningsmanden for at barrikadere bagudgangen, så de ansatte ikke kunne slippe væk, mens han selv »arbejdede sig gennem« det åbne lokale via fordøren.

Han affyrede våbnet ind gennem glasindgangen til mediets lokale og skød derefter mod de ansatte. Fire blev dræbt på stedet, mens én senere døde af sine skader. Jarrod Ramos er fredag blevet sigtet for de fem drab og bliver nu tilbageholdt af politiet. Han har ifølge politiet ikke vist sig samarbejdsvillig under afhøringerne.

De dræbte var fire skribenter, den 65-årige Wendi Winters, 59-årige Robert Hiaasen, 61-årige Gerald Fischman og den 56-årige John McNamara. Også avisens yngste medarbejder, den 34-årige salgsassistent Rebecca Smith, blev slået ihjel. Yderligere to blev såret, men er efterfølgende udskrevet fra hospitalet.

Da politiinspektør Timothy Altomare fredag blev spurgt, hvor meget ammunition, der var blevet brugt, svarede han blot, at »fyren var kommet for at dræbe så mange mennesker, han kunne.«

De fem dræbte var John McNamara, Wendi Winters, Rob Hiaasen, Geral Fischman og Rebecca Smith. Foto: AP/Balitmore Sun

Fem døde og flere sårede i skyderi på avisredaktion i USA; mistænkt anholdt

Under angrebet kunne omverdenen følge forfærdet med på Twitter, hvor medarbejderne bad om hjælp og kom med opdateringer fra deres ly under skrivebordene. Nyheden kom først ud via avisens praktikant, Anthony Messenger, som tweetede, at der var en attentatmand til stede på adressen.

Active shooter 888 Bestgate please help us— Anthony Messenger (@amesscapgaz) 28. juni 2018

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload— Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28. juni 2018

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad.— Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28. juni 2018

Praktikanten har efterfølgende fortalt i interviews, at han sammen med en kollega forsøgte at undslippe via bagudgangen, som altså viste sig at være låst. Politiet ankom til stedet efter ca. 60 sekunder og kunne pågribe en mand, der gemte sig under et bord. Anklageren har fredag udtalt, at gerningsmanden havde en flugtplan, han aldrig fik eksekveret, men ønskede ikke at uddybe planen nærmere.

Den drabelige skudepisode forhindrede ikke Capital Gazette i at udkomme som vanligt fredag. På forsiden bragte avisen billederne af ofrene fra dens egen stab og nyheden om, at politiet havde en mistænkt i sin varetægt.

Yes, we’re putting out a damn paper tomorrow. https://t.co/ScNvIK1A4R— Capital Gazette (@capgaznews) 29. juni 2018

Sagen har vakt ny debat om den amerikanske våbenlovgivning og ikke mindst om fjendtligheden over for den frie presse, der bliver udråbt som falske nyheder og fra tid til anden som en fjende af folket - bl.a. af den amerikanske præsident, Donald Trump.

Han kommenterede fredag skudepisoden, som ifølge præsidenten har »chokeret nationen«.

»Journalister bør - ligesom alle andre amerikanere - være fri for at blive voldeligt angrebet, mens de gør deres arbejde,« sagde præsidenten.