Attentatmand gik målrettet efter at dræbe journalister på amerikansk avis

SAN FRANCISCO – Den mistænkte attentatmand bag et angreb mod en nyhedsredaktion på en lokal avis i Annapolis, Maryland, gik målrettet efter at skyde journalister på avisen.

Ved 02.30-tiden affyrede han en riffel gennem en glasdør og åbnede ild mod de ansatte, hvilket dræbte fem og sårede yderligere to, har politiet i Anne Arundel County mellem Washington DC og New York oplyst.

Ifølge amerikanske medier er det formentlig det dødeligste angreb mod journalister i USA i årtier. Det har udløst forhøjet sikkerhed omkring medier flere steder i landet. I New York sendte NYPD som en sikkerhedsforanstaltning betjente ud til alle mediehovedkvarterer i og omkring storbyen, mens de afventede informationer om motivet for angrebet i Annapolis.

Den mistænkte gerningsmand er blevet identificeret som Jarrod Ramos, 38, skriver Washington Post med henvisning til en intern politimail. Det er ikke officielt bekræftet, men ifølge avisen tabte han en i 2015 en injuriesag mod Capital Gazette som bundede i, at en avisklumme havde afsløret, at Ramos havde erklæret sig skyldig i chikane mod en kvinde via sociale medier.

Gerningsmanden brugte også de sociale medier til at sende trusler mod avisen, fortalte fungerende vicepolitichef Bill Kampf. Angrebet var vel planlagt. Den 38-årige brugte en riffel, som han affyrede flere gange og ladede igen. Han havde også medbragt røgbomber, som politiet først troede var rigtige bomber.

»Denne person var forberedt på at gå ind. Denne person var forberedt på at skyde mennesker. Han havde til hensigt at skade,« fastslog Kampf.

Fire af de dræbte døde på stedet, mens den femte døde på vej til hospitalet. En af de døde var redaktør, klummeskribent og underviser i journalistik.

Men det kunne have gået meget værre, hvis politiet ikke havde reageret hurtigt og dukket op i løbet af bare 60 sekunder. De første betjente, der ankom, løb straks ind i bygningen, hvor de fandt gerningsmanden under et skrivebord.

Han er nu ved at blive afhørt, men er ifølge CNN ikke samarbejdsvillig

Under skrivebordene var også, hvor mange af avisens journalister forsøgte gemte sig, da skyderiet begyndte.

En af dem, krimirapporten Phil Davis, opdaterede omverdenen via Twitter, da skyderiet var holdt op og han følte sig mere sikker: »Der er intet mere skrækindjagende end at høre flere mennesker blive skudt, og så høre attentatmanden lade igen,« skrev han.

I løbet af den næste time blev hele bygningen evakueret, omkring 170 mennesker. Betjente bevæbnede med automatvåben holdt vagt ved døren, mens folk gik ud med hænderne hævet over hoved. Derefter gennemsøgte politiet hele bygningen for at sikre, at der ikke var flere gerningsmænd. Det synes politiet dog nu at have udelukket.

Capital Gazette er en af USA's ældre aviser med rødder, der går tilbage til Maryland Gazette i 1727.