Fem døde og flere sårede i skyderi på avisredaktion i USA

SAN FRANCISCO – Fem mennesker er døde og mindt tre andre er hårdt sårede efter et skyderi på en nyhedsredaktion på en lokal avis, The Capital Gazette, i Annapolis i den amerikanske delstat Maryland.

Det bekræfter fungerende politichef Bill Krampf fra Anne Arundel County. Han bekræfter også, at den mistænkte attentatmand, en hvid mand, er blevet anholdt.

Skyderiet er ifølge Fox News formentlig det dødelige angreb mod journalister i amerikansk historie. Det begyndte omkring kl. 02.30 amerikanske østkysttid, og dramaet blev rullet ud i realtid på Twitter af avisens krimirapporter, Phil Davis, der sad gemt under et skrivebord på redaktionen.

Han fortalte, at attentatmanden skød igennem en glasdør og åbnede ild mod flere personer:; »Intet er mere skrækindjagende end at høre flere mennesker blive skudt, og så høre attentatmanden lade igen,« skrev Davis.

Senere uddybede han et interview med Baltimore Sun, der ejer Capital Gazette:

»Det var som en krigszone. Jeg er en krimirapporter. Jeg skriver om sådan noget her hele tiden. Skyderier og død. Men ligeså meget som jeg kan forsøge at beskrive, hvor traumatiserende det er at gemme sig under sit skrivebord, ved man det ikke, før man er der og føler sig hjælpeløs.«

Davis og flere af hans kollegaer sad stadig under deres skriveborde, da attentatmanden stoppede med at skyde.

»Jeg ved ikke hvorfor han stoppede,« sagde journalisten.

En grund kan være, at politiet var fremme i løbet af bare 60 sekunder, hvorefter bevæbnede betjente straks løb ind i bygningen. Det afværgede formentligt, at skyderiet mod avisen med omkring 55 ansatte udviklede sig mere blodigt.

I den efterfølgende gennemsøgning af bygningen fandt politiet også en genstand, som kan have været en bombe og er blevet uskadeliggjort.

Politiet mener kun, at der var en person involveret, men området omkring avisen er stadig afspærret og vil forblive afspærret en rum tid endnu. Også et nærliggende shoppingcenter er lukket ned. Det var her, at de omkring 170 personer, som blev evalueret fra bygningen med hænderne over hovedet, blev samlet.

Marylands guvernør Larry Hogan taler ved en pressebriefing efter et masseskyderi på en avisredaktion i Annapolis. Foto: AP/Saul Loeb

Den mistænkte er en hvid mand, som var bevæbnet med en riffel, har politiet politiet bekræftet. Men det er stadig uklart, hvad der var motivet. Politiet har heller ikke hans navn endnu. Manden havde ingen id på sig, og indtil videre har han nægtet at samarbejde og at sige noget under afhøring.

Marylands guvernør Larry Hogan, som er på stedet, har kaldt angrebet en tragedie og prist politiet for dens hurtige reaktion. USA’s præsident Donald Trump er også blevet orienteret.

Situationen har fået politiet i New York til at sende betjente ud til alle mediehovedkvarterer i og omkring byen.

»Det er ikke baseret på specifikke informationer trusler, men sker som en ekstraordinær sikkerhedsforanstaltning, indtil vi ved mere om den mistænkte og motiverne,« sagde John Miller, vicekommissær for NYPD's efterretninger og antiterrorenhed, i en meddelelse.

Annapolis, hvor skyderiet fandt sted, ligger mellem New York og Washington DC.