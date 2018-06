Fem døde og flere sårede i skyderi på amerikansk avis i Maryland

SAN FRANCISCO – Mindst fem mennesker er døde og flere er sårede efter et skyderi på nyhedsredaktionen på en lokal avis, The Capital Gazette, i Annapolis i den amerikanske delstat Maryland.

Det bekræfter politiet i Anne Arundel County.

Det bekræfter også, at en mistænkt attentatmand er blevet anholdt.

Skyderiet begyndte omkring kl. 02.30 lokal tid, og dramaet blev rullet ud på Twitter af avisens krimirapporter, Phil Davis.

Han fortalte, at attentatmanden skød igennem en glasdør og åbnede ild mod flere personer:; »Intet er mere skrækindjagende end at høre flere mennesker blive skudt, og så høre attentatmanden lade igen,« fortsatte Davis.

Han uddybede i et interview med Baltimore Sun, der ejer Capital Gazette: »Det var som en krigszone. Jeg er en krimirapporter. Jeg skriver om sådan noget her hele tiden. Skyderier og død. Men ligeså meget som jeg kan forsøge at beskrive, hvor traumatiserende det er at gemme sig under sit skrivebord, ved man det ikke, før man er der og føler sig hjælpeløs.«

Davis og flere af hans kollegaer var stadig under deres underskriveborde, da attentatmanden stoppede med at skyde.

»Jeg ved ikke hvorfor han stoppede,« sagde journalisten.

Politiet var fremme på stedet i løbet af bare 60 sekunder, hvilket formentlig afværgede, at skyderiet udviklede sig endnu mere blodigt.

Politiet mener kun, at der var en person involveret, men er stadig igang med at gennemsøge bygningen for at være sikker.

Området omkring avisen er blevet afspærret. Tv har vist billeder af folk, der forlod bygningen med deres hænder over deres hoveder. Også et shoppingcenter i nærheden er blevet lukket ned, så mennesker i centret ikke kan komme ud.

Attentatmanden er angiveligt en hvid mand, men det er stadig uklart, hvad der er motivet. Ifølge CNN har den anholdte, mistænkte gerningsmand indtil videre nægtet at samarbejde og sige noget under afhøring.

Marylands guvernør Larry Hogan, som er på stedet, har kaldt angrebet en tragedie. USA’s præsident Donald Trump er også blevet orienteret.

Situationen har som en sikkerhedsforanstaltning fået politiet i New York til at sende betjente ud til alle mediehovedkvarterer i byen, har NYPD meddelt ifølge Fox News.