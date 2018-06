For en enkelt aften: Værter for USA’s populære aftenshows gik sammen mod Trump

SAN FRANCISCO - Normalt er værterne for USA’s late night shows hårde konkurrenter. Så mange seere fik sig noget af en overraskelse, da Stephen Colbert, Jimmy Fallon og Conan O’Brien tirsdag pludselig dukkede op på skærmen sammen for at give igen på en række nedgørende bemærkninger fra præsident Trump om dem de seneste dage.

Den forudoptagede sketch åbnede både Stephen Colberts ”The Late Show” på CBS og Jimmy Fallons ”The Tonight Show” på NBC – knap 24 timer efter, at Trump ved et politisk møde i North Carolina mandag aften beskrev Colbert som »bundfald,« Fallon som en »fortabt sjæl« og Jimmi Kimmel, vært på ABC’s late night show, som »forfærdelig.«

»Helt ærlig, er de mennesker sjove,« fortsatte præsidenten: »Der er ingen talent. De er ikke talentfulde mennesker.«

Sketchen griber fat, hvor Trump slap. Videoen åbner med, at Colbert ringer til Fallon via Skype og de hilser på hinanden som »bundfald« og »fortabt sjæl.«

Fallon spørger: »Hvad går du og har gang i.«

Colbert svarer: »Jeg har travlt med ikke at have noget talent.«

Fallon spørger så, om han hørte Trumps tale aftenen før og fortæller, at han har hørt, at Trump sagde »nogle ret slemme ting om os.«

»Det lyder ikke som ham,« svarer Colbert.

De ringer til O’Brien op og spørger ham, om han hørte de slemme ting, som Trump sagde.

»Manden med en masse ejendomme, som sælger steaks,« spørger O’Brien i en reference til Trump.

Da de andre bekræfter, siger O’Brien at de skal give præsidenten tid. Og husk, »hold en ordentlig omgangstone. Hvis vi ikke passer på, kan det blive grimt,« fortsætter han og vil vise sine kollegaer, at han er ved at barbere sit bryst.

Det får Colbert og Fallon til at lægge på, hvorefter de aftaler at mødes til frokost på the "Red Hen” - restauranten, der er kommet i den politiske skudlinje, efter at den i sidste uge af moralske grunde nægtede at servicere Det Hvide Hus’ talskvinde Sarah Sanders.

Hvad grunden var til Trump angreb, er uklart. Han er ofte mål for jokes og vittigheder i striben af amerikanske aftenshows. Men det kan siges om alle skiftende præsidenter. Men Fallon undskyldte for nyligt på Twitter for et alt for slapt interview, som han lavede med præsidentkandidaten Trump tilbage i 2016.

Det har fået Trump til at beskylde ham for at »klynke« og opfordre ham til at opføre sig »som en mand.«

Ifølge magasinet Variety var det Colbert, som tog initiativ til den fælles sketch. Han rakte også ud til en par andre store navne, som ikke havde mulighed for at være med.

O’Brien bekræftede forløbet.

»Colbert kontaktede mig om morgenen,« sagde O’Brien til Variety via en email og tilføjede: »Jeg har siden ændret mit nummer.«