Svingstemmende højesteretsdommer i USA går på pension

Den 81-årige højesteretsdommer i USA Anthony Kennedy går på pension.

Det meddeler præsident Donald Trump i en videoerklæring på Twitter.

- En mand, som jeg har stor respekt for, højesteretsdommer Anthony Kennedy, går på pension, siger Trump.

Højesteretsdommer i USA har meddelt sin afgang

Præsidenten får dermed sin anden chance for at nominere en dommer til den magtfulde højesteret.

- Vi vil begynde vores søgen efter en ny højesteretsdommer straks, og forhåbentligt finder vi en, som er lige så enestående (som Anthony Kennedy, red.), siger Trump.

Samtidig oplyser den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, ifølge nyhedsbureauet AP, at en efterfølger til Kennedy vil blive bekræftet til efteråret.

Anthony Kennedy er kendt for at være en svingstemme i USA's højesteret. Nogle gange stemmer han sammen med de liberale dommere. Men i andre kontroversielle sager har han stemt sammen med de konservative.

Overblik: Den magtfulde amerikanske højesteret

Demokraterne vil rase over, at Trump får endnu en chance for at skubbe højesteret i klar konservativ retning, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Republikanerne blokerede i et helt år for, at Senatet kunne stemme om præsident Barack Obamas kandidat, Merrick Garland, til en ledig post i højesteret.

Trump fik i stedet chancen fra begyndelsen af 2017 til at nominere og få godkendt den konservative dommer Neil Gorsuch.

Anthony Kennedy, som bliver 82 år den 23. juli, er den næstældste af de ni dommere i højesteret. 85-årige Ruth Bader Ginsburg er den ældste.

Senest stemte Kennedy tirsdag sammen med de fire konservative dommere om at opretholde Trumps indrejseforbud over for borgere fra syv lande med overvejende muslimsk befolkning.

Trump om udnævnelse af højesteretsdommer: Efter krig og fred er intet vigtigere

Domstolens fire liberale dommere mente, at det var et udtryk for diskrimination og en uheldig præcedens for USA's højeste domstol.

Anthony Kennedy blev udpeget til domstolen af tidligere præsident Ronald Reagan i 1988.

Han var med til at sikre seksuelle mindretals rettigheder og retten til abort.

Kennedy forsøgte desuden sammen med konservative dommere at lægge Obamas sundhedsreform i graven, og han stemte for, at rige enkeltpersoner og virksomheder kan bruge enorme pengebeløb under valgkampe, så længe pengene ikke går direkte til en politisk kandidat.