Hjernen bag Benghazi-angreb idømt 22 års fængsel

Efter 50 års debat har briterne vedtaget, at Europas største lufthavn skal være endnu større. Investeringen på 120 mia. kr. i Heathrow Airport er stærkt upopulær i dele af London.

Udvidelse hen over 800 boliger:

Krisen ved grænsen til Mexico har udløst en debat om, hvorvidt amerikanske værdier står for fald under Donald Trump.

Sted og tid for topmødet ventes at blive offentliggjort torsdag.

Efter hård kritik af bagmandspolitiets ressourcer arbejder regeringen på at give hvidvaskefterforskning flere kræfter. Finans

EU-ledere kan ikke enes om fordeling af migranter. De vil hellere tale om lejre uden for Europa. Og det passer Løkke fint.

Uffe Elbæk (Å) vil være statsminister. Mandaterne er lige så neutrale som Schweiz, og så er Alternativet klar til at vælte en eventuelt kommende Løkke-regering. Partiets politiske ordfører forklarer.

Med migrationsreform nedstemt vil politikere forsøge at stoppe, at børn fjernes fra forældre ved grænsen.

28-årig kvinde vandt Demokraternes nomineringsvalg i New York og kan senere opnå toppost i Kongressen.

Ahmed Khatallah menes at være en af hovedmændene bag det angreb, som kostede USA-ambassadør livet.

Præsidenten har indikeret, at selskabet er upatriotisk, og truede med, at det vil blive beskattet som aldrig før.

Juryen fandt i november, at det var Ahmed Abu Khatallah, som organiserede og beordrede angrebet.

Den libyske statsborger stod ifølge dommen i spidsen for en militant gruppe ved navn Ubaydah bin Jarrah. Gruppen stod bag et angreb 11. september 2012 på det amerikanske konsulat i Benghazi.

En jury fandt i november Ahmed Abu Khatallah skyldig i 4 af 18 anklagepunkter. Han blev blandt andet kendt skyldig i terrorisme, mens han blev frifundet for anklager om mord.

Ahmed Abu Khatallah har fået sin straf for angreb, der kostede fire amerikanske diplomater livet.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her