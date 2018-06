Overblik: Den magtfulde amerikanske højesteret

For anden gang i sin tid som præsident får Donald Trump nu muligheden for at nominere en dommer til højesteret i USA, da højesteretsdommer Anthony Kennedy har meddelt, at han vil trække sig tilbage.

Den amerikanske højesteret består af ni dommere, der udpeges for livstid. Det er præsidenten, der indstiller kandidater til godkendelse i Senatet.

Højesteretten blev oprettet, da USA fik sin forfatning i 1787.

Højesteretten er særdeles magtfuld, fordi den kan underkende lovgivning fra Kongressen og enkeltstaterne, hvis den vurderer, at lovgivningen er i strid med den amerikanske forfatning.

Højesteretten behandler ankesager og sager af principiel karakter. Den er den sidste ankeinstans vedrørende den amerikanske forfatning.

Sidste gang, højesteretten fik en ny dommer, var i foråret 2017. Her blev den konservative dommer Neil Gorsuch godkendt til posten. Neil Gorsuch var indstillet af præsident Donald Trump.

Han udfyldte en plads, der stod tom, efter at den konservative dommer Antonin Scalia døde i februar 2016, næsten et år inden Barack Obama forlod Det Hvide Hus.

Barack Obama forsøgte også at få godkendt en kandidat til posten efter Antonin Scalia, men det lykkedes ham ikke at få sin kandidat igennem Senatet.

De tilbageværende dommere - Når Kennedy er væk - er følgende (i parentes politisk tilhørsforhold):

* John Roberts. Udnævnt af præsident George W. Bush i 2005 (R).

* Clarence Thomas. Udnævnt af præsident George H.W. Bush i 1991 (R)

* Ruth Bader Ginsburg. Udnævnt af præsident Bill Clinton i 1993 (D).

* Stephen Breyer. Udnævnt af præsident Bill Clinton i 1994 (D).

* Samuel Alito. Udnævnt af præsident George W. Bush i 2006 (R).

* Sonia Sotomayor. Udnævnt af præsident Barack Obama i 2009 (D).

* Elena Kagan. Udnævnt af præsident Barack Obama i 2010 (D).

* Neil Gorsuch. Udnævnt af præsident Donald Trump i 2017 (R).

Kilder: Gyldendals Den Store Danske og Berlingske.