Efterladt serviet kan fælde gerningsmand i 32 år gammel sag om barnedrab

Sammen med sine to yngre søstre var den 12-årige Michella Welch ude at lege i en nærliggende park, da hun besluttede sig for at cykle hjem efter frokost. I mellemtiden gik de to søstre på jagt efter et toilet.

Det var sidste gang, at de tre piger så hinanden i live. Senere på aftenen blev liget af Michella Welch fundet 500 meter fra parkens legeplads.

Det var tilbage i 1986, at den unge pige blev voldtaget og efterfølgende myrdet i Tacoma i den amerikanske delstat Washington.

To søstre forsvandt for mere end 42 år siden - nu er den skyldige dømt

Siden har politiet efterforsket sagen intenst, men trods adskillige undersøgelser og afhøringer blev den parkeret som en "kold sag".

Michella Welch blev dræbt den 26. marts 1986. Foto: Tacoma Police Department

Nu - 32 år senere - tyder det imidlertid på, at sagen kan nå sin afslutning, og at den ansvarlige gerningsmand kan blive straffet.

I en pressemeddelelse oplyser politiet i Tacoma, at man har anholdt en person i sagen. Ifølge Daily Mail er der tale om den 66-årige Gary Hartman, som altså er blevet sigtet for mordet og voldtægten.

På baggrund af tekniske spor, som politiet indsamlede fra gerningsstedet, blev der lavet en dna-profil, som flere gange i årenes løb blev tjekket i nationale databaser - uden resultat.

Men da politiet i 2016 begyndte at arbejde med genetisk slægtsforskning, hvor man bruger traditionel slægtsforskning til at lave et stamtræ fra offentligt tilgængelige hjemmesider, fandt man frem til to mulige gerningsmænd. Herefter fulgte et større detektivarbejde.

Betjenten Steve Reopelle fik til at opgave at skygge den ene af de to mistænkte, Gary Hartman. Da Hartman befandt sig på en restaurant, så Reopelle sit snit til at reagere.

Flere gange havde Gary Hartman tørret sin mund i en serviet, som han endte med at krølle sammen og efterlade på restaurantens bord, før han forlod stedet.

Steve Reopelle skyndte sig herefter ind i restauranten og sikrede sig servietten, som blev sendt til undersøgelse på statslaboratoriet i Washington. Sidste tirsdag kom svaret på prøven retur, og dagen efter blev Gary Hartman så anholdt.

Det viste sig nemlig, at dna'et fra servietten matchede den profil, som var blevet udarbejdet på baggrund af tekniske spor fra gerningsstedet.

Gary Hartman, der til daglig arbejder som sygeplejerske, nægter sig skyldig.