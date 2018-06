Demokrater: Hadsk sprog og konfrontationer med Trump-ansatte

SAN FRANCISCO – USA’s præsident Donald Trump har ændret omgangstonen i politik, men da den politiske debat i sidste uge nåede et nyt kogepunkt, var det i ligeså høj grad demokrater, der havde skruet op for blusset.

Vrede og frustration over Trump-regeringens separationspolitik mod illegale migrantbørn førte til flere konfrontationer mod Trump-ansatte i det offentlige rum.

Aktivister afbrød minister for national sikkerhed Kirstjen Nielsen med ansvar for at gennemføre den kontroversielle politik, og Trumps rådgiver Stephen Miller, der er idemanden bag, på restauranter i Washington. Det Hvide Hus’ talskvinde Sarah Sanders blev fredag nægtet servering på en restaurant i Lexington, Virginia. I Florida blev statsadvokaten Pam Bondi, en stor Trump-støtte, råbt af, da hun ville gå i biografen.

Endnu mere kontroversielt opfordrede den demokratisk kongreskvinde, Maxine Waters, på et politisk gademøde i Los Angeles, sine tilhørere til at konfrontere medlemmer af Trump-regeringen: »Hvis I ser nogen fra kabinettet på restauranter, i indkøbscentre, på benzinstationen – gå ud, saml jer om dem, giv dem modstand og fortæl dem, at de ikke er velkomne mere nogen steder,« sagde hun.

Mange på USA’s venstrefløj har frydet sig. Endelig blev Trump givet igen med samme ske. Twitter boblede over med kommentarer. Men både Nancy Peloci og Chuck Schumer, demokraternes mindretalsledere i henholdsvis Repræsentanternes Hus og Senatet, var begge hurtige til at tage afstand.

»Trumps daglige mangel på en omgangstone har provokeret responser, der er forudsigelige, men uacceptable,« lød det fra Peloci, der fortsatte:

»Vi har nogle afgørende måneder foran os. Vi må stræbe efter at gøre USA smuk igen,« opfordrede hun.

Schumer sagde: »Hvis du er uenig, stil dig op, lad din stemme blive hørt, forklar hvad du mener. Men gør det fredeligt. Ingen bør opfordre til chikane mod politiske modstandere. Det er forkert. Det er uamerikansk.«

Det er forkert. Det er uamerikansk, sagde demokraternes minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer. Foto: AP/J. Scott Applewhite

Udviklingen har ikke desto mindre blottet en splittelse i det demokratiske parti om kursen frem mod midtvejsvalgene. Mange yngre demokrater mener ikke, at det er nok at gå op mod Trumps autoritære tendenser med fordømmelser og pressemeddelelser. Den ældre, etablerede del af partiet ønsker ikke at blive et spejlbillede af Trump på venstrefløjen, da det formentlig kun vil skubbe ubesluttede vælgere mod højre.

Med vanlig sans for at puste til kontroverser, har Trump allerede udnyttet lejligheden til at fjerne fokus fra migrationsdebatten.

Restauranten, der ikke ville servicere Trumps talskvinde, er blevet en online kampscene

I et tweet kaldte han Waters en person med en ekstraordinær lav IQ. Han sagde, at hun sammen med Peloci er ansigtet på det demokratiske parti og hævdede til sine 50 millioner følgere, at Waters lige havde opfordret til at Trump-støtter skulle gøres fortræd.

Han angreb også ejeren af den restaurant, som ikke ville servere for hans hans talskvinde. Sarah Sanders brugte også selv situationen til at fremstille Trump som et eksempel på god omgangstone i modsætning til usamarbejdsvillige demokrater, der i stedet opfordrer til uacceptabel chikane.

»USA er et fantastisk land, og vores evne til at finde løsninger, selvom vi er uenige, er, hvad gør os unikke. Det er præcist, hvad præsident Trump har gjort for alle amerikanere,« sagde hun ved en pressebriefing i Det Hvide Hus.

Det hvide Hus talskvinde Sarah Sanders. Foto: AP/Jacquelyn Martin

Trump er ikke selv nogen helgen. På politiske rallyer har han gentagne gange kommet med kommentarer om personer, som han har lyst til at slå, eller som han ikke ville have noget imod, hvis han tilhængere slog og ville forsvare i retten, hvis de gjorde det.

Men det er det sprog og den platform, som han er valgt på, bemærkede Alice Stewart, tidligere kommunikationsdirektør for den republikanske Texas-senator Ted Cruz.

»Hvis det her er alt, hvad demokraterne har at komme med, så får de store problemer med midtvejsvalgene. De burde sætte til ned og finde en ny strategi,« sagde hun til CNN og advarede om, at det var en farlig kurs at opfordre til konfrontationer.

Det er uklart, om der er tale om en ny tendens, eller om den seneste uges konfrontationer alene er knyttet til Trump-regeringens separation af migrantbørn, hvilket nu er stoppet.

Men andre prominente demokrater er også bekymrede og har advaret om, at det er kontraproduktivt. David Axelrod, en tidligere rådgiver til præsident Barack Obama, skrev på Twitter, at det allerede givet Sanders en chance for at præsentere sig som en »sympatisk figur.«