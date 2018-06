Trumps støtte blandt republikanere er skyhøj trods migrantkrise

SAN FRANCISCO – Jo hårdere sammenstød præsident Donald Trump har med sine kritikere, jo højere støtte synes han at få fra sin republikanske base.

Trods migrantkrisen er tilfredsheden med Trump blandt registrerede republikanske vælgere skyhøj. I sidste uge var den helt oppe på 90 pct. I denne uge er den faldet en smule, men ligger stadig på 87 pct., hvilket er rekord for en amerikansk præsident, siden George W. Bush i 2001, hvor amerikanerne efter terrorangrebet den 11. september mod New York samlede sig om deres præsident.

Tallene fra Gallups ugentlige målinger kommer til trods for en af de værste uger i Trumps præsidentskab.

Efter et ramaskrig fra både højre og venstre, støtter og kritikere som følge af separeringen af illegale migrantbørn fra deres forældre på grænsen til Mexico, lavede Trump en markant kovending og beordrede via et dekret separationspolitikken stoppet.

En sjælden kritiker: Det ligner mere og mere en religiøs sekt med Trump som den altdominerende leder Trump-klanen har sat sig solidt på det republikanske parti.

En af forklaringerne på, at den republikanske støtte alligevel er i top, er formentlig, at Trumps støtter samler sig om ham, når de mener, at kritikken af ham er for hård.

»Jeg er ikke den eneste, som har erkendt, at mange republikanere, som ikke er enig med alt Trump gør, støtter ham mere, fordi de føler, at han ofte bliver uretfærdigt angrebet,« skrev Marco Rubio, et republikansk kongresmedlem fra Florida i et tweet med en link til en søndagsartikel fra New York Times, der var nået til samme konklusion.

Rubio fortsatte i et andet tweet: »Det er stadig ikke gået op for Trump-hadere, hvor meget de hjælper ham.«

Trumps generelle popularitet blandt amerikanere er dog blot på 41 pct. Et fald fra hans hidtil bedste i begyndelsen af sidste uge på 45 pct., hvilket iagttagere vurderer skyldtes præsidentens historiske møde med Nordkoreas leder Kim Jong-un i Singapore.

Efter 500 dage i jobbet har Trump kuppet Det Republikanske Parti

Støtten er dog stærkt afhængig af politisk ståsted. Blandt demokratiske vælgere er tilfredsheden med Trump historisk lav: Kun 5 pct. mener, at han gør et godt job. Et fald fra 10 pct. i sidste uge.

Gallups måling er baseret på 1.506 respondenter på tværs af USA. Fejlmargenen er på plus/minus 3 procentpoint.